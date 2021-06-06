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الولايات المتحدة.. زلزال بقوة 5.3 درجة يضرب كاليفورنيا

USGS ShakeAlert/Twitter
Publié le Dimanche 06 Juin 2021 - 11:38 قراءة: 0 د, 40 ث
الأناضول - واشنطن - وقع زلزال بقوة 5.3 درجة على مقياس "ريختر"، السبت، بالقرب من بحر سالتون، جنوبي ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

ولم ترد أنباء على الفور حول وقوع أي خسائر مادية أو بشرية جراء الهزة.


وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن الزلزال تم الإبلاغ عنه في الساعة 10:55 بالتوقيت المحلي (17:55 ت.غ).

وأضافت أن مركز الزلزال يقع على بعد حوالي 11 كيلومترا غربي مدينة كاليباتريا المحاذية لبحر سالتون، حسبما أفادت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية.

وكان هذا الزلزال الأكبر بين عدة هزات تم الإبلاغ عنها في المنطقة، منذ الساعة الواحدة صباحا بالتوقيت المحلي (08:00 ت.غ)، حسب المصدر نفسه.

وأبلغ سكان جنوب بحر سالتون عن وقوع اهتزاز قوي، على موقع هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، فيما أفاد مئات آخرون من أماكن بعيدة، منها مدينة سان دييغو بولاية كاليفورنيا، ومدينة يوما بولاية أريزونا، أنهم شعروا بالزلزال، لكن الهزات كانت ضعيفة.


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