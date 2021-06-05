كورونا..1454وفاة جديدة بالبرازيل خلال 24 ساعة... فضلا عن نحو 38 ألف إصابة

الأناضول -

البرازيل - سجلت البرازيل، خلال الـ24 ساعة المنقضية 1454 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد(كوفيد-19)، فضلا عن نحو 38 ألف إصابة، خلال 24 ساعة.جاء ذلك بحسب بيان صادر عن وزارة الصحة البرازيلية، مساء الجمعة، اطلعت الأناضول على نسخة منه.وأوضح البيان أنه تم خلال 24 ساعة تسجيل 1454 حالة وفاة ناجمة عن الإصابة بالفيروس، رفعت إجمالي العدد إلى 470 ألفًا و842 حالة.كما أشار إلى تسجيل 37 ألفًا و936 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 16 مليونًا و841 ألفًا، و954 حالة.أما عدد المتعافين فارتفع إلى 15مليونًا و239 ألفًا و692 متعافٍ، بحسب البيان نفسه.وشهدت البرازيل في الأسابيع الأخيرة ارتفاعات حادة وغير مسبوقة للإصابات الجديدة بفيروس كورونا، فضلا عن زيادات قياسية لمؤشر الوفيات.وتحتل البرازيل المركز الثاني من حيث أكبر حصيلة للوفيات جراء الفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية، والثالث من حيث الإصابات بعد الولايات المتحدة والهند.ومع ذلك تؤكد السلطات الصحية أن الإحصائية الرسمية قد تختلف بدرجة ملموسة عن الأعداد الحقيقية لأن الفحوص لم تشمل كل المصابين.وحذرت منظمة الصحة العالمية من تزايد معدلات انتشار فيروس كورونا في البرازيل "على نحو خطير"، وحثت جميع البرازيليين على الالتزام بالإجراءات الوقائية لوقف تفشيه.وحتى فجر السبت، بلغ إجمالي إصابات كورونا حول العالم أكثر من 173 مليونا و318 ألفًا، توفي منهم أكثر من 3 ملايين و727 ألفا، وتعافى ما يزيد على 156 مليونًا و59 ألفًا وفق موقع "وورلد ميتر".