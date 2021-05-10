وزيرا خارجية تركيا وتونس يبحثان التطورات في القدس خلال اتصال هاتفي

الأناضول -

أنقرة/ محمد شاه يلماز - بحث وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، مع نظيره التونسي عثمان الجرندي التطورات الأخيرة في القدس.جاء ذلك في اتصال هاتفي بين الوزيرين، الإثنين، بحسب مصادر دبلوماسية تركية.وقالت المصادر، إن تشاووش أوغلو والجرندي تناولا خلال الاتصال التطورات الأخيرة في القدس والخطوات التي ستتخذ على الساحة الدولية بهذا الصدد.وصباح الإثنين، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي باحات المسجد الأقصى، مستخدمة الرصاص المطاطي وقنابل الصوت والغاز، قبل أن تنسحب مخلفة أكثر من 520 إصابة بصفوف الفلسطينيين بينهم مسعفون، وفق "الهلال الأحمر" الفلسطيني.