أردوغان وأمير قطر يبحثان مستجدات الأحداث في الأقصى

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مستجدات الأحداث في المسجد الأقصى، وأكدا ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية.جاء ذلك خلال اتصال هاتفي، الإثنين، أجراه الرئيس التركي مع أمير قطر، بحسب بيان للديوان الأميري القطري.واستعرض الطرفان خلال الاتصال "علاقات التعاون الاستراتيجية بين البلدين وأوجه تعزيزها وتنميتها".كما جرى خلال الاتصال "مناقشة أبرز القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، ولا سيما مستجدات الأحداث في فلسطين وتصاعدها في المسجد الأقصى".ودعا أردوغان وآل ثاني إلى "ضرورة وقف قوات الاحتلال الإسرائيلي لاعتداءاتها على المدنيين العزل، وعدم التصعيد وضبط النفس واحترام القانون الدولي والإنساني".وصباح الإثنين، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي باحات المسجد الأقصى، مستخدمة الرصاص المطاطي وقنابل الصوت والغاز، قبل أن تنسحب مخلفة أكثر من 334 إصابة بصفوف الفلسطينيين بينهم مسعفون، وفق "الهلال الأحمر" الفلسطيني.وتشهد مدينة القدس منذ بداية شهر رمضان، اعتداءات تقوم بها قوات الشرطة الإسرائيلية والمستوطنون، في منطقة "باب العامود" وحي "الشيخ جراح" ومحيط المسجد الأقصى.