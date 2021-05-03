الأناضول -



في ولاية تيبازة الساحلية غرب العاصمة، وفق بيان لمعهد باستور الحكومي المتخصص في الأوبئة والأمراض المعدية..

أعلن الجزائر، الإثنين، تسجيل أول 6 إصابات بالسلالة الهندية من فيروس كورونا، في ولاية تيبازة الساحلية غرب العاصمة.جاء ذلك وفق بيان لمعهد باستور الحكومي المتخصص في الأوبئة والأمراض المعدية اطلعت الأناضول على نسخة منه.وأضاف، أنه في إطار البحوث الجينية المتحورة لفيروس كورونا، تم اليوم الكشف لأول مرة عن 6 حالات من السلالة الهندية، في ولاية تيبازة.ومنذ أسابيع تسجل الجزائر عشرات الحالات من السلالتين البريطانية والنيجيرية لفيروس كورونا.ومنذ مارس/آذار 2020، أغلقت الجزائر حدودها البرية والجوية والبحرية في إطار اجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا، مع رحلات استثنائية محدودة لإجلاء العالقين بالخارج.وحتى مساء الإثنين، بلغت إصابات كورونا في الجزائر، 122 ألفا و717، منها 3280 وفاة، و85 ألفا و534 حالة تعاف.