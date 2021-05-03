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المغرب.. تسجيل أول إصابة بـ"كورونا الهندي" "لدى وافد (أجنبي) ومخالط له"، حسب وزارة الصحة..

Publié le Lundi 03 Mai 2021 - 18:38 قراءة: 1 د, 1 ث
الأناضول - الرباط / خالد مجدوب - أعلن المغرب، الإثنين، تسجيل حالتي إصابة مؤكدة بالسلالة الهندية لفيروس كورونا، بمدينة الدار البيضاء (أكبر مدن البلاد)، وهما أول حالتين من تلك السلالة يتم رصدها بهذا البلد العربي.

جاء ذلك بحسب بيان لوزارة الصحة، حصلت الأناضول على نسخة منه.


ولفت البيان إلى أن "الحالة الأولى سجلت لدى وافد (أجنبي) والثانية لمخالط له من جنسية أجنبية مقيم بالمغرب، وتم تأكيد الإصابة بالسلالة المتحورة بالمركز الوطني للبحث العلمي والتقني بالرباط(حكومي)".

وأوضح أنه "تم التكفل بالحالتين وكل مخالطيهما وفق البروتوكولات الدولية والوطنية الجاري بها العمل، مع تعزيز إجراءات العزل الصحي بما يتناسب مع المخاطر المحتملة لانتشار هذه السلالة".

ودعت الوزارة المواطنين إلى الاستمرار في الالتزام بالقواعد الاحترازية والانخراط بكل وطنية ومسؤولية في الإجراءات والتدابير الوقائية التي تتخذها البلاد.

وحتى مساء الأحد، بلغت إصابات كورونا في المغرب 511 ألفا و856، منها 9 آلاف و28 وفاة، و498 ألفا و415 حالة تعاف.

بينما وصل عدد المستفيدين من حملة التطعيم التي بدأت في 28 يناير/كانون الثاني الماضي وحتى السبت، إلى 5 ملايين و55 ألف شخص، من أصل نحو 36 مليونا.

وتشهد الهند ارتفاعا غير مسبوق في الإصابات، حيث يسجل البلد الآسيوي أكثر من 300 ألف إصابة يوميا منذ 22 أبريل/نيسان الماضي، ما تسبب في إجهاد النظام الصحي في البلاد، ونقص حاد في أسرة المستشفيات، وإمدادات الأكسجين، والأدوية.

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