إنتر يفرض التعادل على نابولي ويعزز صدارته للدوري

خرج إنتر ميلان بنقطة ثمينة من أرض مضيفه نابولي بعدما فرض عليه التعادل بهدفٍ لمثله، الأحد، ضمن الجولة 31 من منافسات الدوري الإيطالي لكرة القدم.تقدم ميلان بهدف في الدقيقة 36، من كرة عرضية أرسلها المهاجم لورينزو إينسيني داخل منطقة جزاء الإنتر، حاول الحارس سمير هندانوفيتش التصدي لها لكن بطريقة خاطئة لتفلت من يديه وتدخل الشباك.واستطاع إنتر إدراك التعادل في الدقيقة 55 عن طريق متوسط ميدانه الدنماركي كريستيان إيركسن، الذي سدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء لتستقر في الجهة اليسرى لمرمى نابولي.وبهذا عزز إنتر ميلان موقعه في صدارة الترتيب برصيد 75 نقطة، في حين خسر نابولي فرصة اللحاق بيوفنتوس وبقي خامسا بـ 60 نقطة.