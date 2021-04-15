أسعار النفط تصعد قرب ذروة شهر عند 66.6 دولارا لبرميل "برنت" بفعل مؤشرات على زيادة الطلب

الأناضول -

صعدت أسعار النفط في التعاملات الصباحية، الخميس، قرب ذروة شهر، مدفوعة بمؤشرات على زيادة الطلب العالمي على الخام، خاصة لدى الولايات المتحدة المصنفة كأكبر مستهلك للنفط في العالم.والأربعاء، أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة في الولايات المتحدة، تراجع مخزونات الخام الأمريكية بمقدار 5.9 ملايين برميل، خلال الأسبوع الماضي المنتهي بتاريخ 9 أبريل/نيسان الجاري، إلى 492.4 مليون برميل.كذلك، رفعت وكالة الطاقة الدولية، الأربعاء، توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط خلال 2021 بمقدار 230 ألف برميل، إلى 5.7 ملايين برميل يوميا، بدعم التفاؤل بشأن نمو الاقتصاد العالمي.وعند الساعة (07:38 ت.غ)، صعدت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم يونيو/حزيران بنسبة 0.1 بالمئة أو 6 سنتات إلى 66.64 دولارا للبرميل، أعلى مستوى منذ 18 مارس/آذار الماضي.في المقابل، تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم مايو/أيار بنسبة 0.15 بالمئة أو 10 سنتات إلى 63.06 دولارا للبرميل، مع بقائها قريبة من ذروة شهر.والثلاثاء، رفعت منظمة "أوبك"، توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط خلال 2021، بمقدار 100 ألف إلى 5.95 ملايين برميل يوميا، مقارنة بتوقعات الشهر الماضي، بدعم آمال السيطرة على جائحة كورونا.