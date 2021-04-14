مانشستر سيتي يبلغ نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

بلغ مانشستر سيتي الإنجليزي نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعدما جدد تفوقه على نظيره بوروسيا دورتموند الألماني وغلبه بهدفين لواحد، الأربعاء، في ذهاب دور ربع النهائي من المسابقة.وقدم دورتموند شوطا أول قويا، تمكن خلاله من تسجيل هدف التقدم عند الدقيقة 15، إثر كرة ارتدت من دفاع السيتي لتصل إلى المهاجم الإنجليزي جود بيلينغهام، الذي لم يتردد في إسكانها شباك الحارس إيدرسون.وظهر السيتي بشكلٍ مُغاير في الشوط الثاني بعد أن أحس فريق المدرب بيب غوارديولا باقتراب خطر الخروج من المسابقة، ليُدرك النجم الجزائري رياض محرز هدف التعادل في الدقيقة 55 من علامة الجزاء.ضغط السيتي إستمر مع تراجع دورتموند للدفاع لتأمين نتيجة التعادل التي كادت تصعد به إلى الدور القادم لولا نجاح لاعب الوسط فيل فودين من تسجيل هدف ثان مع حلول الدقيقة 75.وكان السيتي قد أنهى مواجهة الذهاب على ملعب "الاتحاد" منتصرا بالنتيجة ذاتها، ليضمن تواجده بين الأربعة الكبار بتفوقه بنتيجة اللقائين.