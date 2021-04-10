   Ali Riahi - El 3alam Yedhak  

مقتل 20 مدنيا على الأقل برصاص جيش ميانمار

Publié le Samedi 10 Avril 2021 - 09:51 قراءة: 0 د, 47 ث
الأناضول - قتل 20 مدنيا على الأقل، إثر إطلاق جيش ميانمار النار على متظاهرين مناهضين للانقلاب العسكري في مدينة باغو جنوبي البلاد.

وذكرت وسائل إعلام محلية، السبت، أن الجنود أطلقوا النار على المتظاهرين الذين واصلوا الاحتجاجات على الرغم من تحذيرات الجيش.


وقال شهود عيان إن 20 شخصا على الأقل قتلوا جراء إطلاق النار، بحسب الإعلام المحلي.

وفي تصريح للأناضول، قالت الناشطة كيرين خين: "أكد الإعلام المحلي مقتل 20 مدنيا حتى الآن، لكن المدنيين الذين اتصلنا بهم في المنطقة ادعوا مقتل 60 شخصا على الأقل".

وأضافت: "تلقينا معلومات عن أن الصدامات استمرت حتى منتصف الليل وتم اخفاء جثث المدنيين".

ولفتت إلى أن الجيش استخدم أسلحة وذخائر ثقيلة ضد المدنيين.

وتابعت: "آلاف المواطنين نزحوا من المنطقة، وتلقينا معلومات تفيد بأن العديد من الناس في باغو على وشك مغادرة منازلهم".

وأشارت إلى إمكانية ارتفاع عدد القتلى خلال ساعات النهار.

ومطلع فبراير/شباط الماضي، نفذ قادة بجيش ميانمار انقلابا عسكريا تلاه اعتقال قادة كبار في الدولة، بينهم الرئيس وين مينت، والمستشارة أونغ سان سوتشي.

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