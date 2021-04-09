كورونا..المغرب يتلقى الحصة الأولى من اللقاحات بموجب آلية "كوفاكس"

الأناضول -

الرباط/سعيد الخلطي - تسلم المغرب، الخميس، الحصة الأولى من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد(كوفيد-19)، والتي جاءت ضمن آلية تعرف باسم "مرفق كوفاكس".جاء ذلك في بيان لوزارة الصحة المغربية تلقت الأناضول نسخة منه، لم يحدد عدد الجرعات التي تسلمها، ولا نوعها.وقال البيان "تمكن المغرب، بفضل نظام كوفاكس، من الاستفادة من الحصة الأولى للقاحات ضد الفيروس المسبب لمرض (كوفيد-19)، والتي تمثل جزءا من الحصة المخصصة له، على أن يتم تزويده بالجرعات المتبقية خلال الأسابيع المقبلة".وأفاد البيان بأن هذه الحصة تمثل "إمدادًا تكميليًا من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، سيمكن من مواصلة حملة التلقيح الوطنية ضد هذا الفيروس، والتي انطلقت منذ 28 يناير/كانون ثانٍ الماضي بتوجيهات من الملك محمد السادس".وسجل المصدر ذاته أن المغرب شارك في آلية "كوفاكس" التي وضعها "التحالف العالمي للقاحات والتحصين" نهاية عام 2020، بتعاون مع منظمة الصحة العالمية واليونيسيف وتحالف ابتكارات التأهب الوبائي بالإضافة إلى شركاء آخرين.وتعد "كوفاكس" مبادرة عالمية تعمل مع الحكومات والشركات المصنعة لضمان توفر اللقاحات المستخدمة للحد من انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد.وأشار البيان إلى أن "برنامج كوفاكس مكَّن حتى الآن، أكثر من 100 دولة مشاركة، من الاستفادة من الولوج السريع والعادل إلى جرعات اللقاحات الآمنة والفعالة والمعترف بها من قبل منظمة الصحة العالمية، والتي ستغطي ما يصل إلى 20٪ من سكان كل بلد، وذلك بالرغم من الطلب الكبير وقلة توفر اللقاحات".وأعلن المغرب الأربعاء، عن قرب تسلمه عشرة ملايين جرعة من اللقاح الصيني "سينوفارم"، وذلك وفق تصريح للحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب المغربي (الغرفة الأولى للبرلمان)، أدلى به للقناة الأولى الحكومية.وكان المغرب، تسلم في 7 مارس/ آذار الماضي، الدفعة الرابعة من لقاح "سينوفارم"، تحتوي على نصف مليون جرعة.ووصل مجموع الجرعات التي تلقاها المغرب من اللقاحين الصيني والبريطاني، 8.5 مليون جرعة.وفي ديسمبر/ كانون أول الماضي، صرح وزير الصحة خالد آيت الطالب، بأن المغرب تعاقد على شراء 65 مليون جرعة من لقاحي "أسترازينيكا" و"سينوفارم".ووفق آخر حصيلة رسمية مساء الخميس، بلغت إصابات كورونا في المغرب، 500 ألفا و323، منها 8 آلاف و873 وفاة، و486 ألفا و913 حالة تعاف.كما وصل عدد المستفيدين من التطعيم إلى 4 ملايين و433 ألفا و939 شخص، من أصل نحو 36 مليونا، في وتيرة تطعيم تعد من بين الأسرع في العالم.