قدم.. ألمانيا تسقط في أرضها أمام مقدونيا

سقط المنتخب الألماني على أرضه أمام ضيفه المقدوني بهدفين لهدف، الأربعاء، ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة العاشرة للتصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال قطر 2022.دخل المنتخب الألماني اللقاء مهاجما فراضا سيطرته على أرض الملعب، في وقت بدا واضحا اعتماد المقدونيين على الدفاع واستغلال الكرات المرتدة.وكاد "المانشافت" أن يفتتح باب التسجيل مع حلول الدقيقة التاسعة، لولا أن كرة لاعب الوسط ليون غوريتسكا اتجهت لترتطم بالعارضة بدلا من دخولها الشباك.وظلت النتيجة على حالها إلى غاية الدقيقة الثانية من الوقت البديل عن زمن الشوط الأول، والتي شهدت تسجيل منتخب مقدونيا هدف المباراة الأول، إثر هجمة مرتدة أنهاها اللاعب إينيس بردهي بتمريرة ذكية لزميله غوران بانديف، ليضعها الأخير داخل المرمى.وأظهر عناصر منتخب ألمانيا رغبة كبيرة في تعديل النتيجة مع بداية الشوط الثاني، وهو ما تحقق عند الدقيقة 62، من ركلة جزاء نفذها لاعب الوسط إلكاي غوندوغان.وبينما كانت المباراة تسير نحو التعادل، ظهر لاعب الوسط إليف إلماس ليُحرز هدف منتخب بلاده مقدونيا الثاني في الدقيقة 85، مستغلا كرة وصلته أمام المرمى بعد سوء تغطية من الألمان، ليضعها في الشباك.وضمن نفس المجموعة، حقق منتخب أرمينيا فوزا مثيرا على ضيفه الروماني بثلاثة أهداف لاثنين، وانتصر منتخب أيسلندا على مضيفه ليختنشتاين بثلاثة أهداف لواحد.وبهذا، تصدرت أرمينيا ترتيب المجموعة برصيد 9 نقاط، وتأتي مقدونيا ثانيا بـ6 نقاط، وألمانيا ثالثا بنفس الرصيد، ثم رومانيا وأيسلندا بـ3 نقاط، وأخيرا ليختنشتاين بصفر من النقاط.