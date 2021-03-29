ألمانيا تهزم رومانيا في عقر دارها

تغلب منتخب ألمانيا على مضيفه الروماني بهدفٍ دون رد، الأحد، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة العاشرة للتصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال قطر 2022.وجاء هدف "المانشافت" الوحيد في الدقيقة 16، إثر هجمة سريعة أنهاها لاعب الوسط كاي هافيرتز بتمريرة حاسمة وصلت إلى سيرجي غنابري الذي حولها بقدمه داخل الشباك.ولحساب المجموعة نفسها، أمطر منتخب مقدونيا شباك ضيفه ليختنشتاين بخمسة أهداف نظيفة، حقق معها فوزه الأول في التصفيات.وبهذا استعادت ألمانيا صدارتها للمجموعة برصيد 6 نقاط، متفوقة بفارق الأهداف عن أرمينيا الثانية، تليهما مقدونيا ثالثا بـ3 نقاط، ورومانيا رابعا بنفس الرصيد من النقاط، وأخيرا أيسلندا وليختنشتاين بدون أي نقطة.