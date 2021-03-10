رئيس الحكومة يشرف على مجلس وزاري مضيّق حول الاستعدادات لشهر رمضان

أشرف رئيس الحكومة صباح اليوم الأربعاء 10 مارس 2021 على مجلس وزاري مضيّق بقصر الحكومة بالقصبة خصّص للنظر في الاستعدادات لشهر رمضان المعظّم.واستمع رئيس الحكومة إلى عرض قدمه وزير التجارة وتنمية الصادرات محمد بوسعيد حول استعدادات الوزارة لتأمين التزويد وتوفير حاجيات المستهلك خلال شهر رمضان.واعتبر رئيس الحكومة هشام مشيشي أن التحضيرات لإنجاح الشهر الكريم الذي لم تعد تفصلنا عنه سوى شهر واحد، انطلقت منذ مدة عبر عقد جلسات دورية مع وزير التجارة وتنمية الصادرات محمد بوسعيد وكل الأطراف المتدخلة.وأكد هشام مشيشي على ضرورة تأمين التزويد وتوفير المواد الأساسية بالأسواق بأسعار معقولة مع تكثيف مجهودات المراقبة الاقتصادية للقطع مع ظاهرة الاحتكار والتجارة الموازية بالتنسيق مع مختلف المتدخلين.وشدد رئيس الحكومة على توفير كل المواد الغذائية والخضروات باعتبار تزامن شهر رمضان مع ندرة انتاج بعض المواد الفلاحية داعيا إلى تضافر كل الجهود من أجل تأمين حاجيات المستهلك التونسي في هذا الشهر المعظم.