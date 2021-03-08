ميانمار.. مقتل شخصين برصاص الأمن في تظاهرات مناهضة للانقلاب

الأناضول -

قتل شخصان على الأقل، وأصيب 7 آخرون، الإثنين، برصاص قوات الأمن خلال تظاهرات مناهضة للانقلاب شمالي ميانمار، حسب ما ذكرت وسائل إعلام محلية.وكشفت صحيفة "ميتكيينا نيوز جورنال" المحلية أن الجنود وقوات الأمن أطلقوا عدة أعيرة نارية لتفريق حشود المحتجين في "ميتكيينا"، عاصمة ولاية "كاشين" المضطربة (شمال).وأضافت الصحيفة أن الحصيلة الأولية لضحايا تفريق احتجاجات الإثنين في "ميتكيينا"، بلغت قتلين، و7 جرحى.وفي وقت سابق اليوم، أظهرت صوراً تداولتها وسائل التواصل الاجتماعي إصابة اثنين من المتظاهرين في الرأس، بالإضافة إلى إصابات أخرى بالرصاص الحي.وتستمر المظاهرات في أكثر من 6 مدن رغم مداهمات ليلية تشنتها قوات الأمن في عدة مناطق بمدينة يانغون، استهدفت قادة الاحتجاج المناهض للانقلاب ونشطاء المعارضة، بحسب صحيفة "ذا غارديان" البريطانية.وأظهر مقطع فيديو نشر على موقع "فيسبوك" إطلاق قوات الأمن الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية في بلدة "لاشيو" بولاية "شان" شمالا.ومنذ الانقلاب العسكري الذي نفذه قادة الجيش في ميانمار مطلع فبراير/ شباط الماضي، لقي 65 شخصا على الأقل مصرعهم، وتم إلقاء القبض على أكثر من ألف شخص خلال المظاهرات المنددة بالحكم العسكري.