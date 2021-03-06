   El-Efrit - في البريمة  

من هنا مرّ المنجي ..

Publié le Samedi 06 Mars 2021 - 16:21 قراءة: 0 د, 43 ث
أبو مازن

وحيد الكرسي في البرلمان وكبير سدنة قائمة سحب الثقة (بيس) مرّ من هنا لعله لم يلق السلام على ابن الخضراء العلامة المشتهر ابن خلدون بل عمد الى حديقته الغناء يعيث فيها الوانا وكتابات جوفاء.


لعله لا يعلم قدر علامتنا صاحب هلم الاجماع بين بني وطنه و في حضارة العرب والانسانية جمعاء بل ربما وجده أقل قيمة وعلما من سناكيح ايديولوجية ماركس ومن اتفق.


مر المنجي من هنا فعبث بالمكان والزمان و سطر احرفا بلاتينية قبيحة مفادها ان من تسامح معه بالأمس حين قذفه بالالوان و اعقاب الجونتا قد يغفر له هذه المرة.

هو عناد الحمق الذي تغذيه طريقة افضل الفتات الانتخابي والتي تدفع بنكرات الى ساحة السياسة ثم يغذيها الاعلام بضرعه الذي لا ينضب فيكبر ويكبر حتى يصدق في بعض الاحيان انه رقم . أي نعم هو رقم الصفر وان كانت للصفر مزايا فهذا تجمهر صفر لا يرجى منها صلاح..


Commentaires


3 de 3 commentaires pour l'article 221850

Karimyousef  (France)  |Samedi 06 Mars 2021 à 18h 20m |           
التاريخ علمنا ان بعض الحركات الشيوعية انتهت الي مجموعات مافيوزية .
Les farcs en Colombie sont passés d'un mouvement communistes à l'une des plus grandes mafias.

RESA67  (France)  |Samedi 06 Mars 2021 à 16h 41m |           
C’est un article destiné aux supporters Nahdhaouis pour les chauffer un peu. C’est un article inutile. Uniquement pour dire quelquz chose

Afarit  (Tunisia)  |Samedi 06 Mars 2021 à 16h 33m |           
بقايا المستنقعات والمواخير الستالينية



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