من هنا مرّ المنجي ..

وحيد الكرسي في البرلمان وكبير سدنة قائمة سحب الثقة (بيس) مرّ من هنا لعله لم يلق السلام على ابن الخضراء العلامة المشتهر ابن خلدون بل عمد الى حديقته الغناء يعيث فيها الوانا وكتابات جوفاء.لعله لا يعلم قدر علامتنا صاحب هلم الاجماع بين بني وطنه و في حضارة العرب والانسانية جمعاء بل ربما وجده أقل قيمة وعلما من سناكيح ايديولوجية ماركس ومن اتفق.مر المنجي من هنا فعبث بالمكان والزمان و سطر احرفا بلاتينية قبيحة مفادها ان من تسامح معه بالأمس حين قذفه بالالوان و اعقاب الجونتا قد يغفر له هذه المرة.هو عناد الحمق الذي تغذيه طريقة افضل الفتات الانتخابي والتي تدفع بنكرات الى ساحة السياسة ثم يغذيها الاعلام بضرعه الذي لا ينضب فيكبر ويكبر حتى يصدق في بعض الاحيان انه رقم . أي نعم هو رقم الصفر وان كانت للصفر مزايا فهذا تجمهر صفر لا يرجى منها صلاح..