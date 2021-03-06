سويسرا تصوت الأحد على حظر تغطية الوجه بالأماكن العامة

الأناضول -

الناخبون سيصوتون على مقترح ملزم في جميع أنحاء البلاد يحظر ارتداء النقاب أو أي شيء يغطي الوجه في الأماكن العامة



تشهد سويسرا، الأحد، التصويت على مقترح ملزم في جميع أنحاء البلاد، يحظر تغطية الوجه في الأماكن العام؛ من بينها ارتداء النقاب والبرقع.ويهدف المقترح الذي أطلقته الجماعات اليمينية لحظر ارتداء النقاب وغير ذلك من الممارسات منها غير الدينية أيضا لإخفاء الوجه في الأماكن العامة، كارتداء الأقنعة أو الخوذات التي تخفي الوجه خلال الاحتجاجات، حسبما نقلت موقع "سويس إنفو" السويسري.ويحمل المقترح عنوان "نعم لفرض حظر على إخفاء الوجه".ويصوت الناخبون على المقترح في وقت أصبح فيه ارتداء الناس للأقنعة الطبية الواقية إلزاميا في الأماكن العامة المزدحمة بسبب انتشار فيروس كورونا.وقدم المقترح جماعات يمينية قريبة من حزب الشعب السويسري (يمين محافظ)، طالبت بحظر تغطية الوجه في الأماكن العامة، لا سيما في الشوارع، وفي وسائل النقل العام، والمكاتب، والمطاعم، والمتاجر وملاعب كرة القدم، دون أي استثناءات للسائحين.وخلال العقد الماضي، قامت نحو 15 دولة في أوروبا باعتماد قانون يَحظر تغطية الوجه في الأماكن العامة.وكانت فرنسا هي الدولة الأوروبية الأولى التي تحظر ارتداء البرقع والنقاب عام 2011، من ثم قامت ثلاث دول أخرى مجاورة لسويسرا هي ألمانيا وإيطاليا والنمسا بفرض قيود تمثلت إما بالحظر العام، أو بتدابير محددة وإقليمية.وفي سويسرا، قام كانتونان من كانتونات البلاد الـست والعشرين بفرض حظر على ارتداء النقاب والبرقع منذ عام 2016.كما حظر 15 كانتونا آخر تغطية الوجه خلال المظاهرات والأحداث الرياضية.