السلطات الأمريكية تحتجز عددًا قياسيًا من المهاجرين على الحدود مع المكسيك

الأناضول -

واشنطن - أفادت وسائل إعلام أمريكية، الجمعة أن سلطات البلاد احتجزت نحو 100 ألف مهاجر على حدودها مع المكسيك في فبراير/شباط الماضي، ما يعتبر عددا قياسيا منذ عام 2006.وأشارت المصادر أن عدد المهاجرين ارتفع إلى نحو 100 ألف شخص في فبراير مقارنة بأكثر من 78 ألف شخص في يناير السابق عليه.وحسب الإحصاءات الرسمية، تم توقيف 4500 مهاجر خلال، الأربعاء الماضي وحده، ما يشير إلى احتمال تسجيل عدد قياسي جديد في مارس/آذار الجاري.وكانت إدارة الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن قد أعلنت عن عزمها التخلي عن القيود السابقة التي فرضها سلفه دونالد ترامب على دخول المهاجرين للولايات المتحدة، حيث كان الحد من الهجرة وبناء جدار على الحدود مع المكسيك من أبرز تعهدات الأخير في حملته الانتخابية الأولى.