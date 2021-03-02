نيجيريا.. تحرير 279 طالبة مختطفة من أصل 317

الأناضول -

أعلنت السلطات النيجيرية تحرير 279 طالبة من أصل 317 اختطفن الجمعة من قبل مسلحين في ولاية زامفارة شمالي البلاد.وأكد والي زامفارة بيلّو محمد ماتاوالّي في تصريحات صحفية الثلاثاء، أنّ الحالة الصحية للطالبات المحررات، جيدة.ولم يكشف ماتاوالّي، عن الطريقة التي تم بها تحرير الطالبات، مشيرا إلى أنّ الجهود مازالت متواصلة من أجل تحرير 31 طالبة مازلن مختطفات.وكانت 7 طالبات تمكنّ من الفرار من يد المسلحين في وقت الهجوم على مدرسة ثانوية للبنات.وبين والي زامفارة، انّ الحكومة لن تدفع أي فدية للخاطفين مقابل تحرير الطالبات.والجمعة، أعلنت شرطة زامفارة أنّ مسلحين مجهولين هاجموا ثانوية داخلية حكومية في منطقة "جانغيبي"، وقاموا باختطاف 317 طالبة.يشار أن ولاية زامفارة تشهد مواجهات عنيفة منذ 5 سنوات بين إثنية الفولاني التي تمتهن تربية المواشي، وبعض القبائل المزارعة في المنطقة.وخلفت الاشتباكات نحو ألفي قتيل فيما اضطر آلاف آخرون للنزوح.