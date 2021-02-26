بايدن يجري اتصالا هاتفيا بالعاهل السعودي

الأناضول -

المحادثة تعد ضوءا أخضرا يمهد الطريق للإدارة الأمريكية لنشر تقرير استخباراتي غير سري حول مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي

أجرى الرئيس الأمريكي جو بايدن، الخميس، اتصالا هاتفيًا مع العاهل السعودي الملك سلمان، في إطار محادثة متوقعة، قالت مصادر إنها بمثابة ضوءا أخضرا يمهد الطريق للإدارة الأمريكية لنشر تقرير استخباراتي غير سري حول مقتل الصحفي جمال خاشقجي.جاء ذلك في بيان للبيت الأبيض، حسبما نقل موقع "إن بي سي نيوز".فيما نقلت قناة "الحرة" الأمريكية عن مصادر مطلعة إنّ المباحثات "كانت جيدة، وأكد بايدن خلالها على الأهمية التي توليها الولايات المتحدة لحقوق الإنسان وحكم القانون".من جهتها، قالت وكالة الأنباء السعودية "واس" إن الرئيس الأمريكي أثنى على دعم المملكة لجهود الأمم المتحدة للوصول لهدنة ووقف لإطلاق النار في اليمن.وأوضحت "واس" أن المباحثات الهاتفية تناولت أيضا "التزام الولايات المتحدة بالدفاع عن المملكة تجاه تهديدات إيران والجماعات الإرهابية".وجاءت المحادثة بعد ساعات من تأكيد متحدثة البيت الأبيض جين ساكي، في مؤتمر صحفي أن "المباحثات الهاتفية بين الرئيس جو بايدن والملك سلمان ستجرى قريبا جدا".وفي وقت سابق، نقلت شبكة "سي إن إن" عن أحد المسؤولين الأمريكيين أنّ إصدار التقرير الاستخباراتي حول مقتل خاشقجي "ربما يتأجل موعده" كونه مرتبط بإجراء مباحثات هاتفية أولا بين بايدن والملك سلمان.يشار أن التقرير كان متوقعا صدوره اليوم، إلا أن الترجيحات باتت تؤكد أنه سيصدر الجمعة.ومن المنتظر أن يصدر مكتب مدير المخابرات الوطنية (ODNI)، تقريرا غير سري يكشف تفاصيل جديدة حول مقتل خاشقجي، الكاتب في صحيفة "واشنطن بوست"، وقد يلقي باللوم مباشرة على ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.وقتل خاشقجي في 2 أكتوبر/ تشرين الأول 2018، داخل قنصلية الرياض بمدينة إسطنبول، في قضية هزت الرأي العام الدولي.