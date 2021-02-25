البيت الأبيض: هناك عدة خيارات للتعامل مع السعودية

الأناضول -

كشف البيت الأبيض، الخميس، عن وجود خيارات وإجراءات عدة على طاولة الإدارة الأمريكية للتعامل مع السعودية.جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لمتحدثة البيت الأبيض جين ساكي، شاركت خلاله تفاصيل مرتقبة حول المباحثات بين الرئيس الأمريكي جو بايدن والعاهل السعودي الملك سلمان.وقالت: "نتوقع أن تجرى المباحثات الهاتفية بين (الرئيس) والملك سلمان قريبا جدا".كما أشارت إلى وجود خيارات وإجراءات عدة على طاولة إدارة بايدن تحدد طرق التعامل مع السعودية.يذكر أن بايدن أكد الأربعاء، أنه قرأ التقرير المرتبط بمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية الرياض بمدينة إسطنبول التركية عام 2018.ومن المرتقب أن تنشر إدارة بايدن نسخة غير سرية من تقرير تم إعداده بشأن مقتل خاشقجي، الجمعة، حسبما نقلت قناة "الحرة" الأمريكية.وأشارت وسائل إعلام أمريكية بينها "سي إن إن" اليوم، أن صدور التقرير مرتبط بإجراء المباحثات الهاتفية بين بايدن والملك سلمان، في ظل رغبة واشنطن بألا يتم الكشف عن فحوى التقرير دون تنبيه السعوديين.وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، وصف مقتل خاشقجي بأنه "جريمة مروعة"، ضمن حديثه عن ارتقاب صدور تقرير الاستخبارات الأميركية بهذا الشأن.ومن المنتظر أن يصدر مكتب مدير المخابرات الوطنية (ODNI)، تقريرا غير سري يكشف تفاصيل جديدة حول مقتل خاشقجي، الكاتب في صحيفة "واشنطن بوست"، وقد يلقي باللوم مباشرة على ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.وقتل خاشقجي في 2 أكتوبر/ تشرين الأول 2018، داخل قنصلية الرياض بمدينة إسطنبول، في قضية هزت الرأي العام الدولي.