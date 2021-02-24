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الإكوادور..ارتفاع عدد قتلى تمرد السجون لـ67 شخصًا

الإكوادور
Publié le Mercredi 24 Février 2021 - 06:56 قراءة: 0 د, 26 ث
الأناضول - ارتفع عدد من قتلوا نتيجة تدخل الشرطة لإخماد تمرد داخل السجون بثلاث مدن في الإكوادور إلى 67 شخصًا.

وذكر مسؤولون لوسائل إعلام محلية أن التمرد اندلع صباح الثلاثاء، بسجون مدن "غواياكويل" و"إل توري" و"كوتوباكسي"، بسبب خلافات على الزعامة بين عدد من العصابات.


وأشار المسؤولون أن عدد من لقوا حتفهم جرّاء تلك الأحداث ارتفع إلى 67 شخصًا.

بدوره قال الرئيس، لينين مورينو، في تغريدة له على "تويتر": "نفذت المنظمات الإجرامية أعمال عنف متزامنة في سجون مختلفة في البلاد. واتخذت قوات الأمن إجراءات لاستعادة الأمن ثانية في تلك السجون"

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