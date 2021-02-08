اليونان.. عسكريون يشتكون من عدم استلام رواتبهم منذ 6 أشهر

الأناضول -

يشتكي عسكريون يونانيون يعملون في منطقة إفروس (مريج) قرب الحدود مع تركيا من عدم استلام رواتبهم منذ 6 أشهر، وفق إعلام محلي.وذكرت وسائل إعلام محلية الإثنين أن "الوحدة العسكرية بمنطقة مقدونيا الشرقية – تراقيا" بعثت رسالة إلى النواب عن منطقة إفروس، ناشدتهم فيها بتقديم المساعدة للجنود".وجاء في الرسالة أن أفراد الوحدات العسكرية الثلاث التي تؤدي مهام إيقاف موجات الهجرة غير النظامية في منطقة إفروس لم يتلقوا رواتبهم منذ 6 أشهر.يشار أن حادثة مماثلة وقعت عام 2020، وأملا في حلها تم طرحها على جدول أعمال البرلمان.وتابعت الرسالة: "بصفتنا الوحدة العسكرية بمنطقة مقدونيا الشرقية – تراقيا، نأمل مساعدتكم في عدم معاقبة أفراد قواتنا المسلحة الذين يؤدون مهامهم ويبذلون جهودهم لحماية حدودنا في هذه المنطقة الحدودية".