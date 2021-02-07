لقاحات كورونا تصل أفغانستان وكمبوديا

الأناضول -

وصلت الدفعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، إلى أفغانستان قادمة من الهند، وإلى كمبوديا من الصين.وقال مسؤول برنامج التطعيم في وزارة الصحة الأفغانية، غلام دستاغير ناظاري، إن 500 ألف جرعة من اللقاح البريطاني "أسترا زينيكا" الهندي الصنع، وصلت إلى مطار حامد كرزاي بالعاصمة كابل.وأوضح أن "الأولوية في التطعيم ستكون لعمال المجال الصحي، ثم قوات الأمن وموظفي القطاع العام".وأعرب ناظاري عن أملهم في البدء بعملية التطعيم، خلال فبراير/ شباط الجاري، فور الحصول على الموافقة اللازمة من منظمة الصحة العالمية.بدورها، أعلنت كمبوديا، استلامها دفعة تضم 600 ألف جرعة من لقاح "سينوفارم" الصيني.وحضر رئيس الوزراء الكمبودي، هون سين، وأعضاء حكومته، إلى جانب السفير الصيني في كمبوديا، وانغ فينتاين، إلى مطار بنوم بنه بالعاصمة، لاستقبال الطائرة الصينية التي تحمل على متنها اللقاحات.وفي تصريحات أدلى بها في المطار، دعا "هون سين"، أفراد أسرته، وكبار المسؤولين في الدولة، إلى تلقي لقاح كورونا، حتى العاشر من فبراير/ شباط الجاري، في خطوة لتشجيع الشعب على التطعيم.