حزب مغربي يجمد عضوية قيادي تلقى لقاح كورونا دون استحقاق

الأناضول -

- أعلن حزب "التقدم والاشتراكية" المغربي (معارض)، عن تجميد عضوية القيادي زهير الزمزمي رئيس مجلس محافظة "عمالة الصخيرات تمارة" من الحزب، بسبب تلق غير مستحق للقاح كورونا.جاء ذلك بحسب بيان للحزب الأربعاء عقب فتح وزارة الداخلية تحقيق مع الزمزمي بسبب "تلقيه للقاح رغم أنه ليس من الفئات التي لها الأولوية بتلقي اللقاح".وقال الحزب، إنه "علم عبر بيان رسمي للداخلية، أن الزمزمي استفاد دون وجه حق من عملية التلقيح ضد فيروس كورنا، حيث أنه ليس من ضمن الفئات التي تقرر أن تحظى بالأولوية في المرحلة الأولى من عملية التلقيح".وأضاف أنه "بالنظر لما يشكله هذا الفعل من مس خطير بقيم المواطنة والأخلاقيات الواجب أن يتحلى بها أي مسؤول وبالأحرى منتخب ورئيس مجلس عمالة (محافظة)، فإن الحزب يعلن تجميد عضويته في كل الهيئات الحزبية، بانتظار النتائج النهائية للتحقيق".وفي وقت سابق الأربعاء، أعلنت الداخلية في بيان لها إنها "ستتخذ الإجراءات التأديبية والقانونية اللازمة بحق كل من ثبت تورطه في تمكين الزمزمي من تلقي اللقاح خارج الشروط".ولم يورد الحزب أو وزارة الداخلية تفاصيل عن كيفية تلقي الزمزمي اللقاح والمكان الذي حدث فيه ذلك.وكانت وزارة الصحة شددت سابقا أن الأولوية في عملية التطعيم التي انطلقت الخميس، ستكون مقتصرة على الأطباء ورجال الأمن والتعليم والمسنين كمرحلة أولى، ثم بقية المواطنين في مرحلة ثانية.وحتى مساء الثلاثاء، بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في المغرب 472.273، منها 8.309 وفيات، و450.847 حالة تعاف.