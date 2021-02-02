واشنطن تنتقد بشدة حكم السجن بحق "نافالني"

الأناضول -

انتقدت الولايات المتحدة، بشدة، الثلاثاء، حكم السجن الصادر بحق زعيم المعارضة الروسية، أليكسي نافالني، لمدة 3 أعوام ونصف.وجدد وزير الخارجية الأمريكي، أنطوني بلينكن، في بيان، دعوات واشنطن لإطلاق سراح نافالني بشكل فوري.وقال إن الإجراءات القانونية ضد نافالني "هي استمرار لجهود انتهاك حقوقه وقمع التعددية السياسية".ومساء الثلاثاء، حكم القضاء الروسي بسجن الناشط المعارض نافالني لمدة 3 سنوات ونصف؛ بتهمة انتهاك "شروط الرقابة القضائية" المفروضة عليه.