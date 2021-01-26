ميركل: جائحة كورونا ستؤثر علينا لسنوات قادمة

الأناضول -

برلين - أعربت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، الثلاثاء، عن اعتقادها بأن جائحة كورونا ستواصل التأثير على حياتنا للسنوات القليلة المقبلة.وقالت ميركل في كلمة بمؤتمر "دافوس" لعام 2021 الذي يعقد افتراضيا، إن "الجائحة تركت آثارا عميقا على في مجتمعاتنا واقتصاداتنا".وأضافت: "يمكنني القول إن الجائحة ستحدد من نواح كثيرة الطريقة التي نعيش بها، الطريقة التي نؤدي بها أعمالنا خلال السنوات القليلة القادمة".وأوضحت المستشارة الألمانية أن "حقيقة تطوير لقاحات ضد فيروس كورونا في زمن قياسي تظهر أن البشرية قادرة على تحقيق مآثر علمية عظيمة، وتظهر لنا الطريق للخروج من هذه الجائحة، رغم أنه سيكون طريقا شاقا، أصعب بكثير مما يعتقده الكثيرون".ودعت ميركل إلى توزيع عادل للقاحات كورونا، لاسيما من خلال تقديم مزيد من الدعم إلى برنامج كوفاكس، الذي تقوده منظمة الصحة العالمية.ويهدف البرنامج إلى الذي انطلق ابريل / نيسان الماضي، إلى توفير 2 مليار جرعة على الأقل من لقاحات كورونا الآمنة إلى مالا يقل عن 180 بلدا وقع على المبادرة.وبرنامج كوفاكس يعمل في إطار منظمة الصحة العالمية، كبرنامج عالمي لتطعيم مواطني البلدان الفقيرة والمتوسطة الدخل التي لا تمتلك القدرة على توقيع اتفاقيات ثنائية للشراء المسبق للقاح.وحتى مساء الثلاثاء، تجاوز عدد مصابي كورونا بالعالم، 100 مليون 622 ألفا، توفي منهم أكثر من مليونين و160 ألفا، وتعافى ما يزيد على 72 مليونا و437 ألفا، وفق موقع "worldometers".