الولايات المتحدة..توزيع 27.7 مليون جرعة من لقاح كورونا

الأناضول -

واشنطن - أعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها(سي دي سي)، تطعيم نحو 9 ملايين من المواطنين بالجرعة الأولى من لقاحات فيروس كورونا المستجد(كوفيد-19) حتى صباح الثلاثاء بالتوقيت المحلي.وكانت المؤسسة أشارت إلى أنها وزعت حتى الآن 27.7 مليون جرعة من لقاحات شركتي Moderna وPfizer، على قطاعات مختلفة.وذكرت أنه تم توزيع نحو 4 ملايين منها للاستخدام في مرافق الرعاية طويلة الأجل.على الصعيد نفسه، صرح مدير المكتب الوطني الأمريكي للأمن ومكافحة التجسس، ويليام إيفانينا، بأن بلاده تعتقد بإمكانية "التدخل" في سلسلة التوريد الخاصة بتوفير لقاحات فيروس كورونا.وفي معرض رده في مقابلة مع "واشنطن بوست"، على سؤال حول ما هي الدول من "خصوم أمريكا"، التي قد تتدخل في توريدات اللقاحات، قال إيفانينا إن من بين تلك الدول "روسيا والصين في هذه اللحظة".وكان إيفانينا قد اتهم روسيا والصين وإيران بأنها تحاول عرقلة حصول الولايات المتحدة على اللقاح ضد فيروس كورونا.ورفضت روسيا تلك الاتهامات، مؤكدة أنها "مضحكة" و"لا أساس لها من الصحة".