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واشنطن : أنصار ترامب يتظاهرون ضد مصادقة الكونغرس على رئاسة بايدن

Publié le Mercredi 06 Janvier 2021 - 08:07 قراءة: 0 د, 32 ث
الأناضول - واشنطن - شرع آلاف من أنصار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، بتنظيم مظاهرات في العاصمة واشنطن، احتجاجا على المصادقة المرتقبة على نتائج الانتخابات لصالح الرئيس المنتخب جو بايدن.

ويعقد الكونغرس في وقت لاحق اليوم، جلسة يصادق فيها على نتائج الانتخابات التي جرت في 3 نوفمبر2020 وفاز فيها المرشح الديمقراطي جو بايدن.


واحتشدت بعض المجموعات من المحتجين ليلا في العاصمة، قبيل انطلاق المظاهرات وتصديق الكونغرس على تصويت المجمع الانتخابي في الانتخابات الرئاسية.

ورفع آلاف الأشخاص في قلب المدينة لافتات مناصرة لترامب، وسط إجراءات أمنية واسعة النطاق.

من جانبه قال الرئيس ترامب في تغريدة، إنه سيلقي خطابا لأنصاره صباحا في حديقة "إليبس" أمام البيت الأبيض.



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