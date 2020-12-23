رسميًا.. "فيفا" يكشف عن ملاعب كأس العالم للأندية في قطر

الأناضول -

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم، الأربعاء، أن 3 استادات ستستضيف مباريات كأس العالم للأندية في قطر، بين 1 و11 شباط/ فبراير 2021، وهي "المدينة التعليمية" و"أحمد بن علي"، و"خليفة الدولي".وتقام المباراة الافتتاحية على استاد "أحمد بن علي"، يوم 1 شباط/ فبراير من العام المقبل 2021، على أن يستضيف استاد "المدينة التعليمية" المباراة النهائية، والتي ستقام يوم 11 شباط/ فبراير 2021.وستُجرى قرعة البطولة يوم 19 كانون الثاني/ يناير المقبل في مدينة زيوريخ السويسرية.وستشهد البطولة مشاركة أندية الدحيل القطري المستضيف، وبايرن ميونخ الألماني بطل أوروبا، والأهلي المصري بطل إفريقيا، وإف سي أولسان هيونداي الكوري الجنوبي المتوج حديثًا بلقب دوري الأبطال الآسيوي.ويتواجد نادي تيغريس أونال المكسيكي في البطولة أيضًا بعد تتويجه بطلاً لدوري أبطال الكونكاكاف، وأوكلاند سيتي النيوزيلندي بطل قارة أوقيانوسيا، في حين سيُحدد نهائي ليبرتادوريس في كانون الثاني/ يناير الفريق القادم من اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم.