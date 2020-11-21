روسيا تعارض إدراج ميليشيا ليبية ضمن القائمة السوداء الأممية لانتهاكات حقوق الإنسان

فرانس 24 -

عارضت روسيا الجمعة عمل لجنة بمجلس الأمن الدولي على إدراج جماعة مسلحة ليبية وزعيمها في القائمة السوداء لانتهاكات حقوق الإنسان، مطالبة بالمزيد من الأدلة على قتلها مدنيين.واقترحت الولايات المتحدة وألمانيا أن تفرض "لجنة عقوبات ليبيا"، التي تضم 15 عضوا بمجلس الأمن، تجميدا للأصول وحظر سفر على ميليشيا" الكانيات" وزعيمها م ك.وقال دبلوماسي روسي لزملائه في مجلس الأمن، في مذكرة اطلعت عليها رويترز، إن "دعمنا في المستقبل ممكن، لكنه مشروط بتقديم دليل قاطع على تورطهم في قتل مدنيين".ويجب الموافقة على مثل هذه الخطوة بالإجماع، لكن روسيا قالت إنها لا يمكنها الموافقة على ذلك.وكانت مدينة ترهونة الليبية ،التي استعادتها حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا في يونيو/ حزيران ، تحت سيطرة ميليشيا "الكانيات"، والتي قاتلت إلى جانب قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) بقيادة خليفة حفتر.وفي الشهر الماضي أخرجت السلطات الليبية 12 جثة من أربعة قبور مجهولة في ترهونة، لتضاف إلى عشرات الجثث التي تم اكتشافها منذ يونيو/ حزيران.وقالت الولايات المتحدة وألمانيا في اقتراحهما الخاص بالعقوبات إن مجموعات حقوق الإنسان الدولية والبعثة السياسية للأمم المتحدة في ليبيا، المعروفة باسم بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، تلقت تقارير عن مئات الانتهاكات لحقوق الإنسان التي ارتكبتها ميليشيا "الكانيات" ضد أفراد ومسؤولين حكوميين، والمقاتلين الأسرى ونشطاء المجتمع المدني في ترهونة.و"أفادت تقارير أن ميليشيا الكانيات ارتكبت عمليات إخفاء قسري وتعذيب وقتل. كما تحققت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا من ارتكاب ميليشيا الكانيات للعديد من عمليات إعدام بلا محاكمة في سجن ترهونة في 13 سبتمبر 2019".فرانس24/ رويترز