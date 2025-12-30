كونكت تطالب وزارة التجارة بتخفيض سعر القهوة وتحذّر من سيطرة المهربين على القطاع

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/63de367459e372.86105307_ofnleqmjpkigh.jpg width=100 align=left border=0>

أكد الاثنين 29 ديسمبر، بدر الدين بحرون، نائب رئيس المجمع المهني لمحمصي القهوة بمنظمة كونكت، أن المهربين سيطروا سيطرة كلية على قطاع القهوة.



وأشار إلى وجود 286 شركة تحميص قهوة تضررت وتتجه نحو الإفلاس بسبب التهريب وفرق الأسعار، موضحًا أن سعر القهوة التونسية يبلغ 34 دينارًا و500 مليم، في حين لا يتجاوز سعر القهوة المهرّبة 22 دينارًا.







وأوضح أن المطلب الأساسي يتمثل في تخفيض تسعيرة القهوة التونسية لتبلغ 25 أو 26 دينارًا، مع توحيد السعر بين القهوة العائلية والقهوة المهنية.





وأضاف أن محمصي القهوة سينفذون في هذا الإطار وقفة احتجاجية واعتصامًا مفتوحًا يوم 8 جانفي المقبل أمام وزارة التجارة.

وأوضح أنيتمثل فيلتبلغ، معوأضاف أنسينفذون في هذا الإطارأمام