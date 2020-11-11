أرمينيا.. المعارضة تمهل "باشينيان" حتى منتصف الليل كي يستقيل

الأناضول -

يريفان - أملهت أحزاب معارضة في أرمينيا، رئيس الوزراء نيكول باشينيان، حتى منتصف الليل لتقديم استقالته.ونظمت الأحزاب، الأربعاء، مظاهرة في ساحة الحرية بالعاصمة يريفان، مطالبين باشينيان بالاستقالة.وقال ممثلون من أحزاب المعارضة المشاركة في المظاهرة، أنه ينبغي على باشينيان الاستقالة بحلول منتصف الليل.وشددوا على وجوب تدخل البرلمان في حال لم يستقل.والثلاثاء، دعت أحزاب معارضة في أرمينيا، إلى تنظيم احتجاجات ضد سياسات باشينيان، بسبب توقيعه اتفاق وقف المعارك في إقليم "قره باغ".وأفاد بيان مشترك صادر عن 17 حزبا معارضا في أرمينيا، أن "باشينيان" وبتوقيعه على الاتفاق، أقدم على "خطوة غير وطنية".ووصف البيان، الاتفاق، بأنه "أكثر الصفحات مدعاة للعار والخجل في تاريخ أرمينيا".ومساء الإثنين، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، توصل أذربيجان وأرمينيا لاتفاق ينص على وقف إطلاق النار في "قره باغ"، مع بقاء قوات البلدين متمركزة في مناطق سيطرتها الحالية.فيما أعلن الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، أنّ الاتفاق بمثابة نصر لبلاده وأن الانتصارات التي حققها الجيش أجبرت رئيس الوزراء الأرميني على قبول الاتفاق مكرهًا.وبيّن علييف أن الاتفاق ينص على استعادة بلاده السيطرة على 3 محافظات تحتلها أرمينيا، خلال فترة زمنية محددة وهي كلبجار حتى 15 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري وأغدام حتى 20 من الشهر نفسه، ولاتشين حتى 1 ديسمبر/كانون الأول المقبل.بدوره علق باشينيان على الاتفاق بقوله "لم يكن لدي خيار إلا التوقيع عليه" و"القرار الذي اتخذته يستند لتقييم أشخاص على علم بالواقع العسكري على الأرض".