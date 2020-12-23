تجاوزت 39 ألفا.. أعلى حصيلة إصابات يومية بكورونا في بريطانيا

الأناضول -



كما سجلت 744 حالة وفاة خلال اليوم الأخير

أعلنت السلطات البريطانية، الأربعاء، تسجيل 39 ألفا و237 إصابة بكورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، وهي أعلى حصيلة يومية على الإطلاق منذ بدء انتشار الفيروس.وقالت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"إن بريطانيا سجلت 39 ألفا و 237 إصابة جديدة و744 حالة وفاة بكورونا خلال اليوم الأخير.وبذلك يرتفع إجمالي الإصابات في بريطانيا لى مليونين و149 ألفا و551، فيما بلغت الوفيات 69 ألفا و51 .ويأتي هذا الارتفاع بالإصابات في وقت سجلت فيه بريطانيا ظهور سلالتين جديدتين من فيروس كورونا، قالت إنهما أخطر من السلالة الأصلية، كانت آخرها اليوم ووصفتها بأنها أخطر من الأولى.