كورونا ... رقم قياسي جديد بعدد الإصابات في فرنسا والوفيات تقفز إلى 418

فرانس 24 -

بلغ عدد الوفيات في فرنسا جراء تفشي فيروس كورونا المستجد بشكل حاد خلال الساعات الـ24 الأخيرة 418، ليتجاوز العدد الإجمالي 37435 منذ بدء الأزمة الصحية في مارس، بحسب معطيات نشرتها إدارة الصحة العامة الإثنين.كما ازداد عدد المصابين بالوباء الذين نقلوا إلى غرف الإنعاش أو العناية المركزة بشكل كبير، مع استقبال 430 حالة جديدة في 24 ساعة، ليصل العدد الإجمالي إلى 3721 مصابا.وبخصوص الإصابات، أعلنت السلطات الصحية الفرنسية تسجيل 52518 إصابة جديدة بكوفيد-19 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مسجلة رقما قياسيا جديدا للإصابات اليومية منذ انتشار المرض، مقابل 46290 الأحد.وتشير هذه الحصيلة إلى أن إجراءات الحجر العام الجديدة التي طُبّقت في البلاد اعتبارا من يوم الجمعة لم يظهر أثرها بعد، إذ ارتفع عدد حالات دخول المستشفيات جراء المرض بما يزيد على 1000 حالة أخرى، ليصل إلى أعلى مستوى له في أربعة أشهر عند 25143. وبلغ إجمالي عدد الإصابات في فرنسا حتى الآن مليونا و466433.فرانس24/ أ ف ب/ رويترز