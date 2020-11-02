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كورونا ... رقم قياسي جديد بعدد الإصابات في فرنسا والوفيات تقفز إلى 418

Pixabay
Publié le Lundi 02 Novembre 2020 - 23:45 قراءة: 0 د, 45 ث
فرانس 24 - بلغ عدد الوفيات في فرنسا جراء تفشي فيروس كورونا المستجد بشكل حاد خلال الساعات الـ24 الأخيرة 418، ليتجاوز العدد الإجمالي 37435 منذ بدء الأزمة الصحية في مارس، بحسب معطيات نشرتها إدارة الصحة العامة الإثنين.

كما ازداد عدد المصابين بالوباء الذين نقلوا إلى غرف الإنعاش أو العناية المركزة بشكل كبير، مع استقبال 430 حالة جديدة في 24 ساعة، ليصل العدد الإجمالي إلى 3721 مصابا.


وبخصوص الإصابات، أعلنت السلطات الصحية الفرنسية تسجيل 52518 إصابة جديدة بكوفيد-19 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مسجلة رقما قياسيا جديدا للإصابات اليومية منذ انتشار المرض، مقابل 46290 الأحد.

وتشير هذه الحصيلة إلى أن إجراءات الحجر العام الجديدة التي طُبّقت في البلاد اعتبارا من يوم الجمعة لم يظهر أثرها بعد، إذ ارتفع عدد حالات دخول المستشفيات جراء المرض بما يزيد على 1000 حالة أخرى، ليصل إلى أعلى مستوى له في أربعة أشهر عند 25143. وبلغ إجمالي عدد الإصابات في فرنسا حتى الآن مليونا و466433.

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز

Commentaires


10 de 10 commentaires pour l'article 200541

Humanoid  (Japan)  |Vendredi 25 Septembre 2020 à 02h 17m |           
@Karimyousef (France)
من المفارقات أن تعليقك موجود منذ الثامن من شهر سبتمبر .
وللآن لا تزال التعليقات القديمة موجودة ولم تحذف .

يبدو أنهم لا يقرأون التعليقات

Mandhouj  (France)  |Jeudi 24 Septembre 2020 à 07h 41m |           
مع الأسف في فرنسا الوضع الوبائي يتطور بسرعة . و من يوم لآخر قد تشمل الإجراءات المعلنة هنا في الخبر عشارات المدن الكبرى . هذا التطور حاصل رغم وجود نوع من الإلتزام بقواعد الوقاية من طرف اغلابية كبيرة من المواطنين .. الذي يهلك الجهد الموجود في المدارس و الإدارات و المغازات ، هي التجمعات و الاجتماعات و بعض علاقات التقارب السلوكي في الحدائق العمومية و الطريق عامة، و حتى بعض الفضاءات المفتوحة، مثل الأسواق ..

نتمنى السلامة للإنسانية جمعاء من هذا الوباء الماحق .

Karimyousef  (France)  |Mardi 08 Septembre 2020 à 21h 54m |           
اخلاقيا على باب نات ان تحذف التعليقات التى تخص مقالات صدرت في شهر افريل.

Mandhouj  (France)  |Samedi 15 Août 2020 à 14h 22m |           

Karimyousef  (France)  |Samedi 25 Avril 2020 à 18h 47m |           
Les commentaires dataient depuis longtemps .de ce fait ,babnet aurait dû les retirer car ils ne correspondaient plus au contenu réactualisé tous les jours.

Karimyousef  (France)  |Mercredi 15 Avril 2020 à 19h 40m |           
Merci à babnet de retirer ces commentaires qui ont été rédigés pour d'autres articles.
Ils ne correspondent plus au contenu de l'information en question

Karimyousef  (France)  |Samedi 04 Avril 2020 à 19h 22m |           
هناك دراسة قيد التنفيذ للتثبت من ان أغلب المصابين بالفروس لا تظهر عليهم علامات المرض.

Ahmed01  (France)  |Vendredi 03 Avril 2020 à 20h 55m |           
في فرنسا يبدو أننا دخلنا مرحلة ذروة العدوى ، وسيبدأ المنحنى في النزول في الأيام القديمة
وبدأ الحديث عن مرحلة الخروج من الحجْر...ويبدو أن المنظومة الصحية سينحسر عنها الضغط قريبا ، وهذا يدل على إدارة علميّىة ورصينة للأزمة رغم العدد المرتفع نسبيا للضحايا . وتونس ـ والحمد لله ـ لها نفس المقاربة ، وخلافا للعديد من الدول العربية والإسلامية ستخرج بأقل الأضرار رغم ضعف الإمكانيات وهشاشة المنظومة الصحّية

حفظ الله الجميع ـ مسلمين وغير مسلمين ـ من هذه الجائحة

Fessi425  (Tunisia)  |Mercredi 01 Avril 2020 à 08h 12m |           
اللهم يا ذا الجلال والإكرام صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم .
اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا .
اللهم من أحييته منا فأحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان .
اللهم إنهم في ذمتك فقهم فتنة القبر وعذاب النار وأنت أهل الوفاء والحمد .
اللهم فاغفر لهم وارحمهم إنك أنت الغفور الرحيم .

Mandhouj  (France)  |Mercredi 01 Avril 2020 à 06h 14m |           
في فرنسا دخلنا أسبوع الخطر .. كيف سيتطور مشهد العدوى ؟ المعطيات الموجودة تخضع لعديد قراءات . نسأل الله السلامة.



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