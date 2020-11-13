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وفيات كورونا.. 61 في المغرب و 14 بالجزائر

Publié le Vendredi 13 Novembre 2020 - 20:44 قراءة: 0 د, 33 ث
الأناضول - أعلن المغرب، الجمعة، تسجيل 61 وفاة جراء كورونا، فيما رصدت الجزائر 14 وفاة بالفيروس.

وقالت وزارة الصحة المغربية إنها سجلت 61 وفاة و 5.515 إصابة بالفيروس، فضلا عن 3.120 حالة تعاف منه.


وأوضحت الوزارة في بيان، أن حصيلة المصابين بالفيروس ارتفعت إلى 282.336؛ منهم 4.631 متوفيا، و 229.160 متعافيا.

وفي الجزائر، رصدت وزارة الصحة الجزائرية 14 وفاة و867 إصابة بكورونا، فضلا عن 402 حالة تعاف منه.

وأفادت الوزارة في بيان، بأن إجمالي الإصابات بالفيروس بلغ 65.975؛ منها 2.125 وفاة و43.779 حالة شفاء.

وحتى مساء اليوم، تجاوز عدد مصابي كورونا بالعالم، 53 مليونا و429 ألفا، توفي منهم أكثر من مليون و304 آلاف، وتعافى ما يزيد على 37 مليونا و383 ألفا، وفق موقع "ورلدوميتر"



Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 200147

Mahdibey  ()  |Dimanche 30 Août 2020 à 13h 13m |           
رحمهم الله و شفى المصابين



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