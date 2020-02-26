ÇÑÊÝÇÚ ÇáÅÕÇÈÇÊ ÈÜ''ßæÑæäÇ'' Ýí ÃáãÇäíÇ áÜ17

Mercredi 26 Février 2020
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ÇáÃäÇÖæá - ßæáä - ÇÑÊÝÚ ÚÏÏ ÇáãÕÇÈíä ÈÝíÑæÓ "ßæÑæäÇ ÇáÌÏíÏ" Ýí ÃáãÇäíÇ Åáì 17 ÅÕÇÈÉ ÈÚÏ ÊÓÌíá ÅÕÇÈÊíä ÌÏíÏÊíä¡ ÇáËáÇËÇÁ¡ ÈæáÇíÊí ÔãÇá ÇáÑÇíä-æÓÊÝÇáíÇ(ÔãÇá ÛÑÈ)¡ æÈÇÏä ÝæÑÊãÈíÑÛ(ÌäæÈ ÛÑÈ).
ÌÇÁ Ðáß ÈÍÓÈ ÈíÇä ÕÇÏÑ Úä æÒÇÑÉ ÇáÕÍÉ ÇáÇÊÍÇÏíÉ¡ ÃÔÇÑÊ Åáì ÇÑÊÝÇÚ ÚÏÏ ÇáÅÕÇÈÇÊ ÇáãÄßÏÉ¡ æÇáãÔÊÈå ÈåÇ¡ Ïæä ÊÓÌíá ÃíÉ æÝíÇÊ ÌÑøÇÁ ÇáÝíÑæÓ.
æÃæÖÍ ÇáÈíÇä Ãä ÑÌáðÇ íÈáÛ ãä ÇáÚãÑ 47 ÚÇãðÇ ÈæáÇíÉ ÔãÇá ÇáÑÇíä-æÓÊÝÇáíÇ¡ ÊÃßÏ ÅÕÇÈÊå ÈÇáÝíÑæÓ¡ æÊã æÖÚå ÊÍÊ ÇáÍÌÑ ÇáÕÍí ÈÇáãÓÊÔÝì ÇáÌÇãÚí Ýí ÏæÓáÏæÑÝ ÚÇÕãÉ ÇáæáÇíÉ.
ßãÇ ÃÔÇÑ Åáì æÖÚ ÒæÌÉ ÇáãÕÇÈ åí ÇáÃÎÑì¡ æãÞÑÈ ÂÎÑ ãäå ÇáÍÌÑ ÇáÕÍí áÅÌÑÇÁ ÇáÇÎÊÈÇÑÇÊ ÇááÇÒãÉ ááÊÃßÏ ãä ÎáæåãÇ ãä ÇáÝíÑæÓ Ãæ ÅÕÇÈÊåãÇ Èå.
æÝí æáÇíÉ ÈÇÏä ÝæÑÊãÈíÑÛ¡ ÊÃßÏÊ ÅÕÇÈÉ ÔÇÈ íÈáÛ ãä ÇáÚãÑ 25 ÚÇãðÇ¡ ÈÍÓÈ ÈíÇä ÕÇÏÑ Úä æÒÇÑÉ ÇáÕÍÉ ÈÇáæáÇíÉ¡ ÃÔÇÑ Åáì æÖÚ ÇáãÕÇÈ ÇáÍÌÑ ÇáÕÍí¡ æÃäå ÃÕíÈ ÈÇáÝíÑæÓ ÎáÇá ÒíÇÑÊå áãÏíäÉ ãíáÇä ÇáÅíØÇáíÉ.
æÊÚÊÈÑ åÇÊÇä ÇáÅÕÇÈÊÇä ÇáÃæáÊÇä ãä äæÚåãÇ Ýí ÇáæáÇíÊíä ÇáãÐßæÑÊíä.
æÙåÑ ÇáÝíÑæÓ Ýí ÇáÕíä¡ áÃæá ãÑÉ Ýí 12 ÏíÓãÈÑ/ßÇäæä Ãæá 2019¡ ÈãÏíäÉ ææåÇä (æÓØ)¡ ÅáÇ Ãä Èßíä ßÔÝÊ Úäå ÑÓãíÇ ãäÊÕÝ íäÇíÑ/ßÇäæä ÇáËÇäí ÇáãÇÖí.
æÃÚáäÊ ãäÙãÉ ÇáÕÍÉ ÇáÚÇáãíÉ Ýí æÞÊ ÓÇÈÞ ÍÇáÉ ÇáØæÇÑÆ Úáì äØÇÞ Ïæáí áãæÇÌåÉ ÊÝÔí ÇáÝíÑæÓ¡ ÇáÐí ÇäÊÔÑ áÇÍÞÇ Ýí ÚÏÉ ÈáÏÇä¡ ãÇ ÊÓÈÈ Ýí ÍÇáÉ ÑÚÈ ÓÇÏÊ ÇáÚÇáã ÃÌãÚ.
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- Hier 19:43 áÒåÑ ÇáÚßÑãí íÓÊÞíá ãÜä ÇáÍßæãÉ
- Hier 16:34 ÇáäãÓÇ ÊÓÌá Ãæá ÅÕÇÈÉ ÈÝíÑæÓ ßæÑæäÇ
- Hier 16:26 ÝíÑæÓ ßæÑæäÇ íÕá ÇáÈÑáãÇä ÇáÅíÑÇäí
- Hier 16:01 ãÞÇãÉ äíá ÇáËÞÉ
- Hier 15:31 ãÊì íäÊÝÚ ÇáãÞíãæä ÇáÃÌÇäÈ ÈÑÎÕÉ ÇáÌæáÇä¿
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