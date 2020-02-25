الرئيس الجزائري: توافق تام مع قطر بشأن القضايا الإقليمية

Mardi 25 Février 2020
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الأناضول - الجزائر/ عبد الرزاق بن عبد الله - قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الثلاثاء، إن هناك "توافقا تاما" بين بلاده وقطر حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية.
جاء ذلك في تصريحات تبون عقب نهاية محادثاته مع أمير قطر تميم بن حمد، بقصر الرئاسة الجزائرية بالعاصمة، كما نقلته وكالة الأنباء الرسمية.
وأضاف الرئيس الجزائري: "كانت لنا محادثات ثنائية توسعت لأعضاء وفدي البلدين وتم خلالها التأكيد على وجود توافق تام حول كل النقاط التي طرحت، سواء كانت اقتصادية أو سياسية أو جهوية تتعلق بالقضايا الخاصة بالعالم العربي وتلك المتعلقة بالشأن الدولي".
وأعرب "عن أمله في استمرار هذا التوافق الذي يجمع بين البلدين"، معبرا عن شكره للشيخ تميم على زيارته للجزائر.
من جهته قال أمير قطر وفق المصدر ذاته "نثمن دور الجزائر الإقليمي والعربي وتاريخها المشرف في حل كثير من النزاعات في المنطقة والعالم العربي، ونحن بحاجة إلى الجزائر لأن العالم العربي يمر، مع الأسف، بكثير من الأزمات".
وأعرب تميم بن حمد، عن أمله في أن تكلل القمة العربية المقبلة التي ستعقد بالجزائر بـ"النجاح".
وبشأن المحادثات التي جمعته مع الرئيس تبون، أكد أنها "بناءة وطيبة ونحن متفقون في كل الأمور".وشدد على عزمه "العمل على تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات الاقتصادية والاستثمارية".
وفي وقت سابق الثلاثاء، وصل أمير قطر إلى الجزائر في زيارة ليوم واحد، يبحث خلالها مع الرئيس تبون التعاون الثنائي وقضايا راهنة.
والإثنين، أكد بيان للرئاسة الجزائرية أن "أمير دولة قطر سيجري محادثات مع رئيس الجمهورية تتناول تبادل وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك" دون التفصيل حول طبيعتها.
وتاتي زيارة أمير قطر إلى الجزائر في إطار جولة في المنطقة العربية شملت الأردن وتونس.
الأناضول - الجزائر/ عبد الرزاق بن عبد الله - قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الثلاثاء، إن هناك "توافقا تاما" بين بلاده وقطر حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية.
جاء ذلك في تصريحات تبون عقب نهاية محادثاته مع أمير قطر تميم بن حمد، بقصر الرئاسة الجزائرية بالعاصمة، كما نقلته وكالة الأنباء الرسمية.
وأضاف الرئيس الجزائري: "كانت لنا محادثات ثنائية توسعت لأعضاء وفدي البلدين وتم خلالها التأكيد على وجود توافق تام حول كل النقاط التي طرحت، سواء كانت اقتصادية أو سياسية أو جهوية تتعلق بالقضايا الخاصة بالعالم العربي وتلك المتعلقة بالشأن الدولي".
وأعرب "عن أمله في استمرار هذا التوافق الذي يجمع بين البلدين"، معبرا عن شكره للشيخ تميم على زيارته للجزائر.
من جهته قال أمير قطر وفق المصدر ذاته "نثمن دور الجزائر الإقليمي والعربي وتاريخها المشرف في حل كثير من النزاعات في المنطقة والعالم العربي، ونحن بحاجة إلى الجزائر لأن العالم العربي يمر، مع الأسف، بكثير من الأزمات".
وأعرب تميم بن حمد، عن أمله في أن تكلل القمة العربية المقبلة التي ستعقد بالجزائر بـ"النجاح".
وبشأن المحادثات التي جمعته مع الرئيس تبون، أكد أنها "بناءة وطيبة ونحن متفقون في كل الأمور".وشدد على عزمه "العمل على تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات الاقتصادية والاستثمارية".
وفي وقت سابق الثلاثاء، وصل أمير قطر إلى الجزائر في زيارة ليوم واحد، يبحث خلالها مع الرئيس تبون التعاون الثنائي وقضايا راهنة.
والإثنين، أكد بيان للرئاسة الجزائرية أن "أمير دولة قطر سيجري محادثات مع رئيس الجمهورية تتناول تبادل وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك" دون التفصيل حول طبيعتها.
وتاتي زيارة أمير قطر إلى الجزائر في إطار جولة في المنطقة العربية شملت الأردن وتونس.
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