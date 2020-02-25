اليابان.. وفاة أكبر معمر في العالم عن عمر 112 عامًا

Mardi 25 Février 2020



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الأناضول



توفي تيتيتسو واتانابي قبل أيام قليلة من بلوغه سن الـ113

توفي الياباني تيتيتسو واتانابي، المعروف من قبل موسوعة غينيس للأرقام القياسية بأنه "أكبر رجل معمر في العالم"، عن عمر ناهز الـ112 عامًا.وفي 12 فبراير/ شباط الماضي، منحت غينيس شهادة لواتانابي الذي كان يقيم في دار للرعاية بمنطقة "نيغاتا" اليابانية.وولد واتانابي في 5 مارس/ آذار من عام 1907، وتوفي قبل أيام قليلة من بلوغه سن الـ113.وبحسب وكالة "أسوشيتيد برس"، أكّد مسؤولون يابانيون وفاة واتانابي يوم الأحد الموافق 23 فبراير الجاري.