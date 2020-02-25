اليابان.. وفاة أكبر معمر في العالم عن عمر 112 عامًا

Mardi 25 Février 2020
قراءة: 0 د, 30 ث
الأناضول - طوكيو -
توفي تيتيتسو واتانابي قبل أيام قليلة من بلوغه سن الـ113
توفي الياباني تيتيتسو واتانابي، المعروف من قبل موسوعة غينيس للأرقام القياسية بأنه "أكبر رجل معمر في العالم"، عن عمر ناهز الـ112 عامًا.
وفي 12 فبراير/ شباط الماضي، منحت غينيس شهادة لواتانابي الذي كان يقيم في دار للرعاية بمنطقة "نيغاتا" اليابانية.
وولد واتانابي في 5 مارس/ آذار من عام 1907، وتوفي قبل أيام قليلة من بلوغه سن الـ113.
وبحسب وكالة "أسوشيتيد برس"، أكّد مسؤولون يابانيون وفاة واتانابي يوم الأحد الموافق 23 فبراير الجاري.
الأناضول - طوكيو -
توفي تيتيتسو واتانابي قبل أيام قليلة من بلوغه سن الـ113
توفي الياباني تيتيتسو واتانابي، المعروف من قبل موسوعة غينيس للأرقام القياسية بأنه "أكبر رجل معمر في العالم"، عن عمر ناهز الـ112 عامًا.
وفي 12 فبراير/ شباط الماضي، منحت غينيس شهادة لواتانابي الذي كان يقيم في دار للرعاية بمنطقة "نيغاتا" اليابانية.
وولد واتانابي في 5 مارس/ آذار من عام 1907، وتوفي قبل أيام قليلة من بلوغه سن الـ113.
وبحسب وكالة "أسوشيتيد برس"، أكّد مسؤولون يابانيون وفاة واتانابي يوم الأحد الموافق 23 فبراير الجاري.
En continu
- 10:00 بشرى رئيس الجمهورية
- Hier 18:57 إطلاق حملة في تونس للترويج للسوق النيجيرية
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|19:37
|18:11
|15:41
|12:39
|06:56
|05:30
|
18°
|23°
|% 34
|:الرطــوبة
|تونــس
|11°
|
2.6 كم/س
|:الــرياح
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|23°-11
|18°-11
|16°-8
|20°-7
|24°-9
Follow @babnet_Tunisie
(107 596) تشكيلة حكومة الفخفاخ
( 87 328) اخر ما دوّنت لينا بن مهني رحمها ا
( 53 474) آخر السياسة... الكيّ: النهضة تقرّر
( 53 089) على قناة ام تونيزيا... مواطنة تكشف
( 50 489) لمحة عن حياة لبنى الجريبي، المرش
( 50 484) برهان بسيس: إما أن تكونو في مستوى
( 49 679) ضحى حداد: أقترح زوجتين لكل تونسي.
( 48 495) جنازة الفقيدة لينا بن مهني: نساء ي
( 48 174) إمام جامع الرحمان بالمرسى يعترف با
( 47 973) العلوي يكشف: في لقاء غير معلن، الغ
( 44 245) في تقرير مطوّل، مجلة فورين بوليسي
( 43 946) سيف الدين مخلوف: ملخر .. لن نقبل
( 43 750) بطاقة إيداع جديدة بالسجن ضدّ سامي
( 43 728) تسريبات حكومة الفخفاخ ... مستقلة ف
( 43 485) حركة النهضة تقرر الإنسحاب من تشكيل
( 42 085) الطيب البكوش: اذا ما حاول قيس سعيّ
( 39 077) التبيني معلّقا على إشاعة الوعكة ال
( 36 591) الصين: ارتفاع عدد وفيات ''كورونا'
( 34 580) المكتب السياسي لقلب تونس يوافق عل
( 32 882) يحدث في تونس: عميد الأطباء يُسند
Par:BenMoussa ( )
Sur:Projet Loi n°81/2019, parmi nos dernières chances pour réformer les entreprises publiques, va-t-il être adopté par l’ARP ?