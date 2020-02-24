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البرلمان الصيني يؤجل دورته السنوية لأجل غير مسمى بسبب ''كورونا''

Lundi 24 Février 2020

Lundi 24 Février 2020
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الأناضول - بكين - قرر مجلس الشعب الصيني (البرلمان)، الثلاثاء، تأجيل دورته السنوية إلى أجل غير مسمى بعدما كانت مقررة الشهر المقبل، بسبب انتشار فيروس كورونا الجديد بالبلاد.

وذكرت الوكالة الرسمية الصينية (شينخوا)، أن اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب التابعة للبرلمان، اتخذت قرارا بتأجيل أعمال الدورة التي تستمر أسبوعين.


وأضافت الوكالة، أن قرار تأجيل الدورة يأتي في إطار التدابير الهادفة لمكافحة كورونا.

وأوضحت أن اللجنة ستعلن في وقت لاحق، تاريخ جديد لانعقاد الدورة.

يذكر أن أعمال الدورة، التي كان يزمع انطلاقها بين 3-5 مارس/آذار المقبل، تستمر طوال أسبوعين، حيث تشهد تنظيم العديد من الاجتماعات.

وتبحث تلك الاجتماعات، أهداف النمو الاقتصادي السنوي، والميزانية العسكرية، ومختلف القضايا الوطنية والإقليمية، إضافةً إلى نسب البطالة والتوظيف.

وفي وقت سابق الإثنين، أعلنت السلطات الصينية، ارتفاع حالات الوفاة جراء فيروس كورونا الجديد، إلى ألفين و594 شخصا، وإصابة 77 ألفا و150 آخرين.

وظهر الفيروس الغامض في الصين، لأول مرة في 12 ديسمبر/كانون أول 2019، بمدينة ووهان (وسط)، إلا أن بكين كشفت عنه رسميا منتصف يناير/كانون الثاني الماضي.
وأعلنت منظمة الصحة العالمية في وقت سابق حالة الطوارئ على نطاق دولي لمواجهة تفشي الفيروس، الذي انتشر لاحقا في عدة بلدان، ما تسبب في حالة رعب سادت العالم أجمع.

  
  
  

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