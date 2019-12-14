معين الشعباني: محترفوا الهلال السعودي صنعوا الفارق

Samedi 14 Decembre 2019



الأناضول

- قال معين الشعباني المدير الفني للترجي الرياضي التونسي، إن محترفي الهلال السعودي صنعوا الفارق في المواجهة التي جمعت بين الفريقين في بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم المقامة بقطر.جاءت تصريحات الشعباني عقب هزيمة الترجي من الهلال بهدف نظيف في الدور الثاني للمونديال.وفي تصريح تليفزيوني، أكد الشعباني "قدم لاعبونا مباراة متميزة، وأظهروا أفضل ما لديهم طوال شوطي المباراة، لكن الحظ لم يحالفنا".وأضاف "قمنا بإجراء تغييرات لمجاراة المنافس، وأهدرنا فرصًا للتسجيل، لكن لابد أن نتفق على أن الهلال فنياته عالية نظرًا لأنه يضم ضمن صفوفه مجموعة متميزة من المحترفين".وأوضح المدير الفني للترجي، " الحارس السعودي عبد الله المعيوف أنقذ فريقه من أهداف محققة للاعبي الترجي، خصوصًا عندما أبعد الكرة من على خط المرمى".واختتم الشعباني تصريحاته بالقول "لا نستحق الخسارة، لكن هذا هو حال كرة القدم لابد أن يكون بها فائز ومهزوم".