ارتفاع قياسي لـ''الاسترليني'' بعد فوز ''المحافظين'' البريطاني

Vendredi 13 Decembre 2019



الأناضول

صعد الجنيه الاسترليني في تعاملات الجمعة، إلى أعلى مستوى أمام الدولار منذ مايو/ أيار 2018، مدفوعا بفوز حزب المحافظين بزعامة رئيس الوزراء بوريس جونسون، بأغلبية مريحة في الانتخابات العامة للمملكة المتحدة.وبحلول الساعة (07:51 ت.غ)، ارتفع الاسترليني 2.4 بالمئة إلى 1.348 دولارا صعودا من 1.31 دولار في إغلاق الخميس، مسجلا أكبر صعود يومي منذ أبريل/ نيسان 2017.كذلك، ارتفع الإسترليني مقابل العملة الأوروبية الموحدة بنسبة 1.71 بالمئة إلى 1.2 يورو، وهو أعلى مستوى منذ يوليو/ تموز 2016.وحقق جونسون فوزا حاسما، مما يسمح له بدفع صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) عبر البرلمان، والبدء في التفاوض على صفقة تجارية مع الاتحاد الأوروبي.وقد يضع فوز جونسون حدا لأكثر من عام من الجمود عبر البرلمان، الذي أعاق الاستثمار وساهم في تباطؤ اقتصادي.وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، أن حزب المحافظين فاز بـ 362 مقعدا من إجمالي مقاعد مجلس العموم الـ650، وذلك بعد فرز 647 دائرة انتخابية.ويحتاج أي حزب لغالبية 326 صوتا لقيادة الحكومة البريطانية بمفرده، وهذا ما كان جونسون يسعى للحصول عليه لطي صفحة أزمة بريكست التي تثير شرخا كبيرا في المملكة المتحدة.وفي 23 يونيو/ حزيران 2016، صوّت البريطانيون بنسبة 52%، في استفتاء لصالح خروج بلادهم من تحت مظلة الاتحاد الأوروبي.ومثل التصويت الذي أظهر تأييد 52 بالمئة للخروج من الاتحاد مقابل رفض 48 بالمئة أكبر صفعة لمشروع الوحدة الأوروبية الكبرى منذ الحرب العالمية الثانية.وانخفض الجنيه الإسترليني آنذاك بما يصل إلى 10 بالمئة مقابل الدولار وتراجع إلى مستويات كان آخر ظهور لها في 1985 فيما فقدت أسواق الأسهم العالمية أكثر من تريليوني دولار من قيمتها.وقبل ذلك التاريخ بأسبوع سجل الاسترليني نحو 1.43 دولار وفي 28 أكتوبر/ تشرين الأول من ذاك سجل العملة البريطانية نحو 1.21 دولار.واستهل الاسترليني عام 2018، مقابل نحو 1.35 دولار، وفي منتصف أبريل/ نيسان من نفس العام ، سجل نحو 1.42 دولار، واختتم العام عند نحو 1.26 دولار.وفي بداية 2019، سجل الاسترليني نحو 1.27 دولار، وتراجع إلى 1.20 دولار في مطلع أغسطس/ آب الماضي، وبدأ يصعد تدريجيا بوتيرة بطيئة مع الهبوط أيضا ، ليصل اليوم إلى نحو 1.34 دولار.