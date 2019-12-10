ارتفاع الدين الخارجي للكويت 20 بالمئة بالربع الثاني 2019

Mardi 10 Decembre 2019
الأناضول - أفادت بيانات رسمية، الثلاثاء، ارتفاع إجمالي الدين الخارجي لدولة الكويت بنسبة 20 بالمئة على أساس سنوي مع نهاية الربع الثاني لعام 2019.
وذكر بنك الكويت المركزي في بيان، أن الدين الخارجي للبلد الغني بالنفط سجل 19.348 مليار دينار (63.9 مليار دولار) خلال الفترة، مقابل 16.102 مليار دينار (53.2 مليار دولار) في الربع الثاني 2018.
وحسب بيان المركزي، يتضمن الدين أرصدة الدين الخارجي للحكومة العامة، وأرصدة الدين الخارجي للقطاع الخاص، والتي تشمل البنوك المحلية، وشركات الاستثمار، والصرافة، والتأمين.
ولم يصنّف البيان، حجم الديون على كل قطاع.
وأشار أن صافي الاستثمارات الكويتية بالخارج سجل 31.19 مليار دينار (103 مليارات دولار) نهاية الربع الثاني من العام الحالي، متراجعا من 35.2 مليار دينار (116.2 مليار دولار) بالفترة المماثلة من 2018.
وذكر بنك الكويت المركزي في بيان، أن الدين الخارجي للبلد الغني بالنفط سجل 19.348 مليار دينار (63.9 مليار دولار) خلال الفترة، مقابل 16.102 مليار دينار (53.2 مليار دولار) في الربع الثاني 2018.
وحسب بيان المركزي، يتضمن الدين أرصدة الدين الخارجي للحكومة العامة، وأرصدة الدين الخارجي للقطاع الخاص، والتي تشمل البنوك المحلية، وشركات الاستثمار، والصرافة، والتأمين.
ولم يصنّف البيان، حجم الديون على كل قطاع.
وأشار أن صافي الاستثمارات الكويتية بالخارج سجل 31.19 مليار دينار (103 مليارات دولار) نهاية الربع الثاني من العام الحالي، متراجعا من 35.2 مليار دينار (116.2 مليار دولار) بالفترة المماثلة من 2018.
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Par:radhiradhouan (Tunisia )
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