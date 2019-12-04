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الخوانجيّة سواك حارّ للكلوشارات و هذه بتلك !

Mercredi 04 Decembre 2019

Mercredi 04 Decembre 2019
بقلم / منجي باكير

الأصل فيه أنّ المجلس يحوي نُخبة فكرية سلوكية قويمة و منضبطة اخلاقيا ،،، لكن الإستثناء حمله مزيج و خليط هذا المجلس و هذه من بعض مساويء الديمقراطية ...


أحد مكوّنات هذا الخليط سليلة النظام القديم التي لا تجد حرجا و لا تملك تحفظا في إثارة النعرات و قلة احترام لمن جعلتهم خصمها الإيديولوجي و صرحت من تحت قبة ( مجلس الشعب ) انها تقاطع نواب النهضة و لا تريد منهم سلاما و لا كلاما ، اكثر منه لم تتورع هذه - النائبة - قبل تصعيدها و بعده من مهاجمة نواب النهضة و رئيسها بمناسبة و بغيرها في عنَت و ( تمقعير ) ناعتة إياهم ( بالخوانجية ) و هي تعرف بواطن الكلمة التي نسجها حزبها المدحور و اطلقها زعيمها المدحور تنكيرا و تشويها لحزب النهضة ...

و بتكرر هذه - اللغة العادمة - و هذا الخطاب العدائي الإستفزازي كان لابد لنواب النهضة او لبعضهم على الاقل من ردة فعل و هذا طبيعي عند كل إنسان سوي ، لابد له ان ينفلت عُقال عقله و يرد الكيل كيلين لامراة جعلت كل همها انها تسب و تشتم و - تتمقعر - على حزب سياسي قائم الذات نابع من الشعب و له قاعدة كبيرة و واسعة ، كان لابدّ من إلجامها و وضعها في مكانتها الطبيعية ، و لهذا كان رد نائبة النهضة طبيعيا ، كان ردها توصيفا لواقع حال هذه النائبة المتمردة على النظام الداخلي للمجلس و الضاربة بكل قوانين و اعراف العمل السياسي عرض الحائط ... و هذه بتلك و الباديء اظلم ....

  
  
     
  
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2 de 2 commentaires pour l'article 193765

MedTunisie  (Tunisia)  |Mercredi 04 Decembre 2019 à 09h 38m |           
هذا سببه عدم تحصين الثورة بشكل كافي و صحيح ضد ضد التطرف و تمجيد الدكتاتورية و المس من حقوق الطرف الاخر

RESA67  (France)  |Mercredi 04 Decembre 2019 à 08h 51m |           
C’est nul comme article. La sagesse devrait venir de vous. Quand on lit les commentaires sur le site Babnet on se rend compte que la majorité de commentateurs ne savent qu’insulter et ne peuvent pas répondre aux idées par les idées. C’est malheureux!



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