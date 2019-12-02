وفاة الفنان محمد خيرى عن عمر يناهز الـ 77 عاماً

Lundi 02 Decembre 2019
وكالات - أعلن شريف خيرى نجل الفنان محمد خيرى، عن وفاة والده عن عمر يناهز الـ 77 عاماً، بعد صراع مع المرض، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" ، ومن المقرر إقامة صلاة الجنازة على الراحل غداً بعد صلاة العصر .
وولد الفنان القدير، محمد خيري، عام 1942 في العاصمة المصرية، واشتهر في العديد من الأفلام ولكنه ابتعد عن التمثيل لفترة حيث تم تجنيده بضع سنوات.
وحصل خيري على بطولة مطلقة واحدة أمام ماجدة في فيلم (العمر لحظة) لكن التجربة لم تتكرر، وظل بعدها يقدم أدوارا مساعدة.
ومن مسرحياته: (البكاسين، بداية ونهاية، النحلة والدبور، أنطونيو وكليوباترا، السيرة المحمدية)، ومن مسلسلاته: (واحة في بطن الجبل، بنات ثانوي، جراح الماضي، رجل غامض، العصابة، الرجل والقضبان).
وولد الفنان القدير، محمد خيري، عام 1942 في العاصمة المصرية، واشتهر في العديد من الأفلام ولكنه ابتعد عن التمثيل لفترة حيث تم تجنيده بضع سنوات.
وحصل خيري على بطولة مطلقة واحدة أمام ماجدة في فيلم (العمر لحظة) لكن التجربة لم تتكرر، وظل بعدها يقدم أدوارا مساعدة.
ومن مسرحياته: (البكاسين، بداية ونهاية، النحلة والدبور، أنطونيو وكليوباترا، السيرة المحمدية)، ومن مسلسلاته: (واحة في بطن الجبل، بنات ثانوي، جراح الماضي، رجل غامض، العصابة، الرجل والقضبان).
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Par:Jugurtha_tn ( )
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