ليلي الحداد: تدخل سمير ديلو في قضية سامي الفهري فتم الافراج عنه...لا تخرج قبل أن تقول سبحان الله

Samedi 16 Novembre 2019



باب نات

- نبهت السبت 16 نوفمبر، المحامية والنائبة عن حركة الشعب ليلي الحداد، الي ان هناك قرارا سياسيا وراء الافراج عن صاحب قناة الحوار التونسي سامي الفهري.وكشفت الحداد ان الافراج عن سامي الفهري تم بعد تدخل شركة المحاماة التابعة القيادي بحركة النهضة سمير ديلو في القضية.وقالت القيادية بحركة الشعب " الناطق الرسمي السيد سفيان السليطي قبل أسبوع قال انه وجد ما يعجز عن تصديقه بمنزل الفهري ولكن بمجرد دخول شركة المحاماة المنار للاستاذ سمير ديلو والاستاذ السحباني في ملف القضية تم إطلاق سراح سامي الفهري".وعلقت ساخرة "لا تخرج قبل ان تقول سبحان الله" معبرة عن تمنياتها في ان يكون ابقاء سامي الفهري في حالة سراح ناجم عن قرار قضائي وليس قرار سياسي.