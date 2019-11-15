تركيا: بدء العمل مع واشنطن لتسوية قضيتي ''إس400'' و''إف35''

Vendredi 15 Novembre 2019



الأناضول

- أنقرة - أعلن المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن بدء العمل مع الجانب الأمريكي اعتبارا من الجمعة، للتوصل إلى تسوية بشأن قضيتي منظومة "إس-400" الروسية ومقاتلات "إف-35".جاء ذلك خلال مشاركته في برنامج على قناة "تي آر تي خبر" التركية الحكومية لتقييم زيارة الرئيس رجب طيب أردوغان إلى الولايات المتحدة الأمريكية، يومي الثلاثاء والأربعاء.وكشف قالن أن الرئيس أردوغان ونظيره الأمريكي دونالد ترامب كلفاه هو ومستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبراين، بتنسيق الموضوع، خلال اللقاء في البيت الأبيض.وقال: "الرئيسان كلفانا أنا وأوبراين خلال اللقاء في البيت الأبيض.. نحن الآن نبدأ عملا، حتى أننا بدأنا هذا العمل اعتبارا من اليوم".