الرياض.. القبض على شخص طعن 3 أعضاء في فرقة مسرحية

Lundi 11 Novembre 2019
الأناضول - الرياض - تعرض أعضاء فرقة مسرحية، مساء الإثنين، لطعنات خلال عرض مسرحي بالرياض، حسب إعلام محلي.
وأفادت صحيفة عكاظ المحلية، أن "شرطة الرياض ألقت القبض على مقيم عربي (لم تحدد جنسيته) بحوزته سلاح أبيض (سكين) بعد أن أقدم على طعن رجلين وامرأة من أعضاء فرقة مسرحية في حديقة الملك عبدالله".
ونقلت الصحيفة عن مصادر لم تسمها، أن "حالة المصابين مستقرة".
وأظهر مقطع مصور- لم يتسن التأكد من صحته - جرى تداوله على مواقع التواصل، الفرقة المسرحية، قبل أن يقدم شخص على تنفيذ طعنات عشوائية ضدهم.
ويأتي هذا الحادث الأول من نوعه، بالتزامن مع تصاعد انتقادات لهيئة الترفيه السعودية، والتي تقدم عروضًا فنية ومسرحية وغنائية أثارت انتقادات ومخاوف حيال طمس الهوية الثقافية والمساس بالقيم والتقاليد والعادات للمملكة، وفق معارضين.
كما تخلت المملكة عن قوانين وأعراف رسمية محافظة اعتمدتها البلاد على مدار عقود، أبرزها السماح للنساء بقيادة السيارات، ودخولهن ملاعب كرة القدم.
وأفادت صحيفة عكاظ المحلية، أن "شرطة الرياض ألقت القبض على مقيم عربي (لم تحدد جنسيته) بحوزته سلاح أبيض (سكين) بعد أن أقدم على طعن رجلين وامرأة من أعضاء فرقة مسرحية في حديقة الملك عبدالله".
ونقلت الصحيفة عن مصادر لم تسمها، أن "حالة المصابين مستقرة".
وأظهر مقطع مصور- لم يتسن التأكد من صحته - جرى تداوله على مواقع التواصل، الفرقة المسرحية، قبل أن يقدم شخص على تنفيذ طعنات عشوائية ضدهم.
ويأتي هذا الحادث الأول من نوعه، بالتزامن مع تصاعد انتقادات لهيئة الترفيه السعودية، والتي تقدم عروضًا فنية ومسرحية وغنائية أثارت انتقادات ومخاوف حيال طمس الهوية الثقافية والمساس بالقيم والتقاليد والعادات للمملكة، وفق معارضين.
كما تخلت المملكة عن قوانين وأعراف رسمية محافظة اعتمدتها البلاد على مدار عقود، أبرزها السماح للنساء بقيادة السيارات، ودخولهن ملاعب كرة القدم.
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