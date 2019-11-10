لماذا لا أخاف من النهضة !

Dimanche 10 Novembre 2019



لأني رغم نقدي و انتقادي الشديدين و اللاذعين للحركة ، فاني لم أتعرض لأي نوع من التضييقات أو الهرسلة في حياتي الشخصية أو مورد رزقي أو غير ذلك من ممارسات النظام السابق .نعم تلقيت كما هائلا من السب و الشتم و الظلم و الاتهامات الباطلة من قراء و مجموعات افتراضية ، لكني لا أعتقد أن الأمر ممنهج و مبرمج من قيادة الحركة .شهادتي هذه ، ليست من باب التقرب أو التملق أو التزلف ، فانها و كما نقول بالعامية "مستورة" ، و لكن من باب شهادة الحق .في المقابل ، أجدد اختلافي مع خلفية الحركة "الاسلامية " و ارتباطاتها الاخوانية ، و أتمنى من كل عقلي و قلبي أن تواصل في تطورها نحو حزب وطني محافظ لا يخلط الدين بالسياسة و يمثل قاطرة لكل حركات الاسلام السياسي في العالم .في نفس السياق ، أعبر و أذكر برفضي الدائم لكل عقليات و مساعي الاقصاء و الاستئصال مهما كان مأتاها ، و أعول في المقابل على التطور و النضج الداخلي نتيجة مراكمة التجارب في الحكم و المعارضة ان لزم الأمر .تحيا الجمهوريةو المجد للشهداء .