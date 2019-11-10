اللاءات الاربعة التي أثّرت على مخرجات شورى النهضة ؟

Dimanche 10 Novembre 2019



بيان مجلس الشورى السابق هو نفس بيان مجلس الشورى اللاحق، فقط دخلت عليها اللاءات الأربعة، أجبرته على طرح صياغة جديدة، لاءات التيار وحركة الشعب وقلب تونس وتحيا.النهضة لديها 52 مقعدا من جملة مقاعد البرلمان الـ 217 217-52 = 165 ، ما يعني أن لديها أقل من ربع نواب البرلمان.ملحوظة: يجب التوقف فورا على الحديث عن النهضة +الكرامة = 73، لأن ذلك يسيء الى الكرامة ويقدمها كملحق للحركة، بينما هي حالة تعبير سياسي مستقلة بذاتها، احترام الكرامة للحزب الأول في البلاد يتطلب المزيد من احترامها وليس المزيد من تبضيعها وتشيئها.يحق للنهضة دستوريا تشكيل الحكومة، ولن يتم ذلك إلا بالاتفاق مع شركاء يمكنهم جميعا تجاوز سقف 109 العدد البرلماني المطلوب لتزكية الحكومة والأولى من ذلك العدد اللازم لضمان سير أشغال الحكومة عند المباشرة.تعتمد النهضة في سياساتها منذ الثورة على المقاربات والتوافقات والحوار والمرونة، ولم يسبق لها ان نفذت عملية مرور بالقوة "passage en force"، ولا يتجانس ذلك مع فلسفتها ورؤيتها الشاملة، فالنهضة لم تكن في يوم حالة كاميكاز وطني، وإنما كانت على الدوام حالة الممكن الوطني الافضل الوطني الاسلم الوطني.. لم تكن ابن تيمية بقدر ما كانت شاطبية.تملك النهضة قواعد وفيّة وشرسة في الدفاع عنها، بالمقابل تملك مؤسسات قائمة "رئاسة، تنفيذي، شورى"، تمثل القواعد قوة الاقتراح، أما المؤسسات فقوة القرار، يجب على المؤسسات التعامل بجدية مع قواعد استثنائية مقاتلة مرابطة وليست موسمية الهوى، كما يجب على القواعد الانضباط الى قرارات المؤسسات، وعدم انتهاج سلوك اغنية لكل مستمع، حتى لا تصبح كل الطيور تغرد خارج السرب.. فينتهي السرب إلى خراب.إن الحركات الوطنية القوية الفاعلة التي تقترح نفسها كقاطرة للبلاد، هي تلك التي يجنح حزامها إلى سلوكات استراتيجية، يجمّع، يخزّن، يسجّل، ثم يفتح دفتر الحساب خلال المؤتمرات الحاسمة، وليس ذلك الحزام الذي يجنح الى سلوكات انفعالية تعتمد التسفيه والتهديد والتجريح مع كل محطة كبيرة أو صغيرة..ان الفرق بين النهضة التي تماسكت وبقية الأحزاب التي تفككت، هي تلك القواعد النهضاوية التي نجحت في كل "الحديبيات"، وتلك القيادات المسؤولة التي خرجت موحدة من كل "السقيفيات".